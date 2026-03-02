盤點郭正亮「3大預測」全錯　陳時奮酸反指標：反著看一定對

▲前立委郭正亮。（圖／翻攝自YouTube／郭正亮頻道）

記者郭運興／台北報導

美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，前立委郭正亮過往預測「美國不敢打伊朗」言論則遭到挖出，引起討論。對此，筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮1日盤點，郭正亮預測「高市早苗解散國會一定慘，結果自民黨狂勝」、預測「美國不敢打委內瑞拉，結果美軍活捉委內瑞拉總統」、預測「美國不會攻打伊朗，結果美軍斬首伊朗最高領袖」，預測全部錯誤，但作為言論市場的反指標，郭正亮具有極高的價值，因為只要反著看就一定對，確實是評論界罕見的奇才！

陳時奮表示，郭正亮擁有耶魯大學的政治學博士，長期在評論界走跳，最喜歡做政治與軍事預測。預測的價值不在準確與否，而在是否具備一致性。

陳時奮盤點，郭正亮預測「高市早苗解散國會一定慘，結果自民黨在改選狂勝」。郭正亮預測「美國不敢打委內瑞拉，結果美軍活捉委內瑞拉總統」。郭正亮預測「美國不會攻打伊朗，結果美軍斬首伊朗的最高領袖」。

陳時奮表示，郭正亮的這幾個預測全部錯誤，但這不代表預測沒有價值。郭正亮的預測具有高度一致性，都是錯的，而且錯得很一貫、很規律、很穩定、很整齊、很劃一、很持續、很固定、很平均，實屬難得！

陳時奮大酸，作為言論市場的反指標，郭正亮的預測具有極高的價值，因為只要反著看就一定對。郭正亮確實是評論界罕見的奇才，值得大家的珍惜與保護！

▼時常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮。（圖／記者黃哲民攝）