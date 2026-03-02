　
台64萬YTR被困歐「航空公司取消班機後失聯」　機票飆8萬塊↑

▲▼伊朗發射飛彈攻擊美國海軍位於巴林的「第五艦隊」服務中心，巴林首都麥納麥發生爆炸。（圖／路透）

▲伊朗發射飛彈攻擊美國海軍「第五艦隊」服務中心。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國與以色列對伊朗發動空襲，導致中東關閉領空。64萬YouTuber蘋果妹1日貼出短片，她從里斯本出發，原定從阿布達比轉機回台，卻因開戰被折返。後來她分享後續，回到里斯本後，不管怎麼聯繫原本的航空公司，都沒得到回應，只能自己掏腰包先找飯店落腳，還發現直飛台灣的機票都漲到台幣8萬塊以上。

蘋果妹在後續影片中表示，因為中東開戰，坐了5個小時的飛機卻被送回里斯本，可她乘坐的班機所屬航空公司在里斯本並沒有櫃台，所以重新入境後，儘管她用盡各種方法聯繫航空公司，「從下午三點一直到六點半都待在機場查資料、打電話，結果全部的管道都被塞爆了，然後最後來是什麼答案都沒有拿到。」

蘋果妹指出，航空公司甚至沒有寄信，只有告知班機取消，「住宿、機票全部都沒有要負責。」這讓她直呼「瞬間覺得回家的路好遠。」她只好先訂了里斯本的飯店落腳，然後放棄原本的航空公司，查了所有可以直飛台灣的歐洲城市，「所有隔天的班機都漲到台幣8萬以上。」最後只能訂兩天後稍微正常一點價格的機票，也訂好歐洲內陸的機票。

另外，保險不賠因為戰爭停飛的狀況，讓她也覺得很崩潰，「一整天都在不安跟緊張當中度過了。」但她也轉念，至少人平安無事，希望在歐洲旅遊，或卡在中東的大家都能順利回家。

02/28 全台詐欺最新數據

八年級生「見證一堆大場面」爆感慨！釣出一票人：我們才慘

中東戰火全面升溫，國際局勢動盪不安，也意外勾起台灣各世代的「災難回憶錄」。營養師高敏敏在Threads發文感慨，身為八年級生，從小到大見證了無數震撼的「大場面」，從921大地震到如今的中東戰爭，這份清單隨也引發熱議，更意外掀起七、八年級生對於「誰比較慘」的世代論戰。

