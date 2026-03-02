基隆市立游泳池「升級新亮相」！5/31前「享入場8折」力邀市民體驗

▲基隆市立游泳池近日迎來全新升級！搭配高亮度的照明設備，讓每一條水道都閃爍著清澈誘人的波光，等候熱愛水上運動的市民朋友，在2026年感受煥然一新的沁涼體驗。（圖／基隆市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

隨著春意漸濃，北台灣的氣溫也悄悄回升，不少民眾開始規劃戶外活動與運動行程，準備甩掉冬天的厚重感。基隆市民引頸期盼的好消息也終於傳來，歷經三個月封館整修的市立游泳池，正式宣佈在2026年3月1日重新對外開放。這次工程不僅針對老舊設施進行全面翻新，更引進多項提升安全與舒適度的改進措施。為了回饋市民在施工期間的耐心等待，基隆市政府也特別祭出誠意十足的優惠方案，從開館日起至5月31日止，整整三個月的試營運期間，市民入場門票全面八折，誠摯邀請大小朋友一起到泳池戲水，感受煥然一新的運動環境。

告別幽暗印象迎接明亮採光 解決滲透漏水陳年宿疾

基隆市立體育場場長林柏樹指出，這次修繕工程的核心在於強化場館結構與提升使用安全性，從根本改善場館體質。過去市立游泳池因建物高齡，地下室管線混凝土出現裂縫，常有漏水困擾，本次工程特別針對這些裂縫進行灌注與補強。

為了徹底根治長期滲透漏水的問題，施工團隊也在地下二樓地坪增設排水溝與不鏽鋼板，透過排水設計確保環境乾爽。此外，原本讓場館顯得較為封閉的泳池玻璃窗也進行拆除處理，搭配大幅提升的側面照明亮度，成功扭轉過去幽暗陰沉的印象，讓置身動線更加清晰明亮，構築出高品質的運動空間。

觀眾席磁磚細膩修補完工 專業賽事等級跳水台進駐

除了基礎結構的優化，場館內部設施也迎來顯著提升。此次修繕，也針對觀眾席破損的磁磚進行細膩修補，確保家長與觀眾在看台上擁有更安全的環境。

最令運動選手振奮的莫過於泳池新增了標準跳水台，這項設施的增設讓場館機能更加完善，未來也能直接承接中小運選拔等重要賽事，提供基隆在地學子更專業的訓練與競賽場域。透過這些細節的雕琢，讓原本充滿歲月痕跡的場館，轉化為具備國際標準思維的訓練基地，讓每一次躍入水中的瞬間，都能享受到流暢且專業的體感！

溫度回升帶動運動人潮湧現 新升級泳池成春季休閒首選

隨著春暖花開，白天氣溫逐漸上升，民眾對於水域活動的需求大幅增加。市府團隊也呼籲市民朋友，把握試營運3個月的8折優惠，呼朋引伴來到這個充滿全新活力的體能基地，讓水上運動成為生活中另一項鍛鍊自己、紓解壓力的選擇。