伊朗曾「暗殺川普」2次都失敗！　他自爆：我先下手為強

▲美國總統川普自爆，伊朗曾兩度試圖暗殺他，但都失敗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國聯手以色列發動「史詩怒火行動」空襲伊朗，成功殲滅包含最高領袖哈米尼在內的多名伊朗高層。川普接受ABC News華盛頓首席記者卡爾（Jonathan Karl）電話訪問時自爆，自己曾兩度遭伊朗暗殺，但也強調，「在他抓到我之前，我已經先解決他了」。

美國政治新聞記者兼作家、ABC News華盛頓首席記者卡爾在X上發文指出，他與川普在通話中談到哈米尼身亡一事時，對方坦言「伊朗曾試圖暗殺他兩次但都失敗」，因此川普這一次選擇先發制人。

川普向卡爾表示，「他們試過兩次，不過我先下手為強了。」美國情報機構先前已掌握伊朗於2024年策劃刺殺川普的相關情資，而這也直接證實美方情報單位掌握的伊朗暗殺陰謀屬實。

卡爾進一步透露更多通話細節，川普在電話中興奮表示行動相當成功，幾乎將所有「有望接任伊朗最高領袖」的候選人一網打盡。川普評估，接下來的繼任者將出乎所有人意料，因為原本被看好的接班人選都已在這次行動中喪生。