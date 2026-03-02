李貞秀切結書沒勾雙重國籍！劉世芳：正向立院查證　若屬實請立院處理

▲內政部長劉世芳。（資料照／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀至今仍未提出放棄中國籍文件，行政院長卓榮泰日前下令，在「李女士」國籍問題與立委資格確認前，各部會不予提供任何資料。如今李貞秀遭爆料，當初立委報到時在切結書上，竟在「中華民國國籍」及「雙重國籍」的欄位勾選前者，此舉恐已涉犯《刑法》使公務員登載不實罪。對此，內政部長劉世芳今（2日）回應，內政部正透過立法院詢問是否有這樣的事實，若屬實，會要求立法院本於職權，依《國籍法》第20條規定，處理其立委資格。

《鏡報》報導，民眾黨中配立委李貞秀當初立委報到時在切結書上，竟在「中華民國國籍」及「雙重國籍」的欄位勾選前者，此舉恐已涉犯《刑法》使公務員登載不實罪。

對此，內政部長劉世芳今（2日）受訪時表示，因為原始切結書正本是在立法院，內政部正透過立法院詢問是否有這樣的事實。如果是事實，會要求立法院本於職權，就《國籍法》第20條限制，對李貞秀還沒正式有立法委員的資格，夠做一個處理。

劉世芳指出，上上周立法院秘書長給內政部的回函，提到有關李貞秀是否具有重重國籍身分，會提交立法院朝野黨團協商。希望如果立法院有朝野黨團協商，可以秉持事實的證據來處理，不要讓公務人員陷入登載不實的不實指控。

內政部下午也透過文字回應，有關李貞秀就（到）職資格案，已於2月26日行政院院會後記者會說明，本部已3次分別函請立法院秘書長及李貞秀提具於就職前已辦理放棄國籍的書面證明，並請立法院依國籍法第20條規定辦理。

內政部指出，立法院秘書長已於2月13日回函，但函內並無提供相關的書面證明。因此內政部迄今仍未收到李貞秀已辦理放棄國籍的證明文件，依國籍法第20條的規定，立法委員係由立法院解職，因此仍須由立法院依規定處理。