台灣燈會主燈今晚點亮　瑪利歐展區提前湧人潮

記者周湘芸／嘉義報導

2026台灣燈會明天起至3月15日於嘉義縣展出，今天晚間7時進行主燈贈燈儀式，其中，備受喜愛的超級瑪利歐展區，開幕前已吸引大批人潮打卡。觀光署長陳玉秀表示，預期今年燈會到訪人次將再創新高。

根據觀光署統計，2022年至2025年台灣燈會參觀人數，依序為1155萬人次、1235 萬7162人次、1520萬7539人次、2030萬人次。觀光署長陳玉秀今表示，今年台灣燈會展區特別大，讓台灣藝術家有很大的舞台，嘉義縣府也做出很多產業特色，預期到訪人次會創新高。

交通部次長林國顯今晚參加贈燈儀式指出，台灣燈會每年都是全民活動，今年睽違8年回到嘉義，主燈融入阿里山精神，展區共有600多件作品，希望藉由燈藝讓世界看見台灣。

今年台灣燈會展區達36公頃，共有1個主燈、2個副燈、4個迎賓門、23個主題燈區及600個以上作品，涵蓋中、日、韓藝術家創作，其中，主燈「光沐-世界的阿里山」位於博愛路及信義二路交叉口的主展區，以阿里山神木意象呈現，作品高度達21公尺，導入AI與數位製造技術，呈現光、霧、聲的沉浸式體驗，於每日晚間6時至10時，每半小時展演3分鐘。

超級瑪利歐展區位於博學路及信義二路口，除了有超大的瑪利歐IP，還有獨立的紀念品商店，開幕前就已吸引不少民眾於外圍拍照打卡。

另外，2025年日本大阪世界博覽會「台灣館TECH WORLD」今年也於台灣燈會縣府展區重現，以玉山山脈為意象設計，展現台灣的科技實力、自然與文化，由於目前預約已經全數額滿，民眾可於現場排隊。

台灣燈會明天正式開幕，表演暨點燈於下午4時30分展開，除了主燈點燈，還有高空煙火秀及無人機光影展演，另也邀請在地團隊雯翔舞團與三昧堂創意木偶團隊合作，呈現嘉義放火馬信仰特色；還有日本名古屋、三重縣、高知縣及北海道團隊重現日本夜來祭慶典氛圍。

另外，每年備受喜愛的小提燈，今年突破以往純生肖的意象，以喔熊騎在木馬上做為造型，木馬底部設計成收納空間，展期每日下午3時起於太子大道與信義二路交叉口發放，另在TECH WORLD館（太子大道與嘉朴東路一段交叉口）每日上午10時起，全程參觀後也可領取，每人限領1盞。