快訊／多架美國戰機失事墜毀　科威特國防部證實了

▲稍早消息指出，一架美軍F-15戰機墜毀。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

根據最新消息，科威特（Kuwait）國防部剛剛證實，多架美軍戰機墜毀，飛行員們安全生還。CNN等外媒稍早消息指出，一架戰鬥機在科威特境內的美國空軍基地附近墜毀。

《阿拉伯衛星電視台》引述《科威特通訊社》（KUNA）報導，科威特國防部證實多架美軍戰機墜毀，飛行員們安全生還。

另外，《彭博社》則引述伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社 》（Tasnim News Agency）報導稱，伊朗防空系統擊落了一架意圖攻擊該國的美國F-15戰鬥機，這架戰機隨後墜毀在科威特境內。



CNN稍早根據地理定位影片報導，一架戰鬥機在科威特境內一座美國空軍基地附近墜毀，機身起火失速墜落。現階段尚不清楚戰機墜毀原因，但外型與F-15E或F/A-18一致。

以色列時報則稱這架戰機隸屬於美軍，至少有一名飛行員成功彈射逃生，美國軍方尚未針對這起事件發表評論。另有消息稱，這架戰機疑遭友軍誤擊墜毀。

F-15戰機在科威特美軍基地附近墜毀 起火墜落畫面曝光