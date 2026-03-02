逃出中東！杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬

▲沙烏地阿拉伯首都利雅德。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美伊衝突加劇中東局勢，沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）意外成為杜拜富豪們的「逃生口」，從這座城市飛往歐洲的私人包機費用，也一路飆至35萬美元（約新台幣1105萬元）。

美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合攻擊，「斬首」伊朗最高領袖哈米尼後，德黑蘭對中東各國展開報復性攻擊，該區域空域幾乎全面關閉，導致全球航空大亂。其中，位於阿聯的杜拜也被捲入，至少3名平民喪生，這座曾經陽光普照的富豪避稅天堂，瞬間成為戰場前線。

與此同時，利雅德成為人們逃離中東的唯一選項。沙烏地阿拉伯空域依然開放，利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）是該區域少數仍在營運的機場之一，成千上萬企業高層及其家屬湧向這座沙國首都。

Semafor報導，大批休旅車被預訂一空，租賃價格紛紛飆漲，富豪與VIP客戶搶著透過沙漠公路從杜拜長途跋涉10小時抵達利雅德。除此之外，從利雅德飛往歐洲的私人包機價格，也一路飆漲至35萬美元。

此外，沙國最近放寬簽證規定，多數國籍旅客都可落地簽，而不必事先處理，成為另外一項優勢。

儘管沙國境內設有多座美軍基地，但這次遭受的伊朗攻擊強度明顯較弱。外界尚不清楚確切原因，但《每日郵報》指出，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）曾事先劃清界線，宣布不允許沙國領空或領土被用於攻擊伊朗。