政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者：出手伊朗是川普最具風險決定　全球最接近「全面失控」的時刻

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普2月28日下令針對伊朗發動「史詩怒火行動」，聯手以色列「斬首」伊朗最高領袖哈米尼。對此，旅美教授翁履中今（2日）表示，衝突已經不再是邊境「有限交火」，而是區域戰線明顯外溢，川普對伊朗出手，絕對是他任內最最具風險的戰略決定，真正的問題是政治上如何收場。他也強調，這是冷戰結束以來，全球最接近「世界局勢全面失控」的時刻，不是因為已經爆發世界大戰，而是因為多個戰場正在同時升溫，且缺乏有效的穩定機制。

翁履中透過粉專「Dennis的全球政治筆記」發文表示，真主黨在美國與以色列對伊朗發動攻擊後，對以色列北部發射火箭與無人機；以色列隨即大規模空襲貝魯特與黎巴嫩南部，多地發布撤離令。

翁履中表示，這代表原本脆弱的停火框架正式破裂。當撤離範圍擴大、打擊層級升高，衝突已經不再是邊境「有限交火」，而是區域戰線明顯外溢。

翁履中認為，同時，美國總統川普強勢表態，美國的軍事行動將達成所有既定目標。這樣的語氣代表什麼？代表美國已經把行動定義為「必要且正當」，絕對不會輕易後退。中東戰局，必然影響全球戰略走向。

翁履中直言，坦白說，沒有人願意去想像「第三次世界大戰」這四個字，但如果局勢持續升級，風險就一直存在，而且會逐步升高。

翁履中說，川普對伊朗出手，絕對是他任內最關鍵、也最具風險的戰略決定。真正的問題不是軍事上有沒有能力發動攻勢，而是政治上如何收場。中東從來沒有真正的權力真空，一旦舊秩序被打破，新秩序往往不是更穩定，而是更混亂。

翁履中說，現在的危險在於戰線連動。以色列、黎巴嫩、伊朗、美國彼此牽動；一旦誤判或傷亡升高，大國就更難抽身。當衝突同時牽動中東、歐洲安全、美國全球部署，風險就不再只是區域層級。

翁履中強調，坦白說，這是冷戰結束以來，全球最接近「世界局勢全面失控」的時刻。不是因為已經爆發世界大戰，而是因為多個戰場正在同時升溫，且缺乏有效的穩定機制。

翁履中指出，接下來在中東戰場上，需要觀察的關鍵三個指標是：時間拖多久？傷亡升多快？美國投入多深？如果三個變數同步向上，加上世界其他區域的強國有所行動，全面爆發大戰的風險就不再只是討論，而會成為各國需要擔心的現實風險。

翁履中表示，大家當然希望理性會壓過情緒，但現在真正令人不安的，是理性空間正在被壓縮。川普時代的世界不是單純迷路，而是正在沒有穩定導航系統的情況下前行。這種不確定性，本身就是風險，世界能不能趨吉避凶，考驗各國的戰略計算能力和定力！

▼美國Sam Houston州立大學政治系助理教授翁履中。（圖／資料照）

▲▼美國Sam Houston州立大學政治系助理教授翁履中。（圖／記者陳政錄攝）

02/28 全台詐欺最新數據

324 0 7960 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」
伊朗555人慘死！　最新數字曝
杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬
郵件運送受影響　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤
LINE訊息被收回！　網紅曝神招「破解了」
德國考慮加入戰爭！　以媒：不排除直接參與轟炸

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黎巴嫩掀逃難潮！！以色列空襲釀31死

黎巴嫩掀逃難潮！！以色列空襲釀31死

以色列與美國聯手轟炸伊朗，殲滅最高領袖哈米尼與多名高官，隨著伊朗展開反擊報復行動，以色列開始鎖定伊朗代理勢力的黎巴嫩真主黨，並爆發新一輪激烈交火。以軍2日對黎巴嫩發動密集空襲，造成至少31人喪生、149人受傷，引起貝魯特逃難潮。以色列軍方高層更警告，這場戰鬥「還會持續好幾天」，攻擊強度將會加劇。

