深耕林業近38年　李政賢接任林業及自然保育署屏東分署長

▲林業及自然保育署屏東分署分署長由李政賢(右)接任。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

林業及自然保育署屏東分署於今(2)日上午由林業及自然保育署署長林華慶主持卸任、新任分署長交接及宣誓典禮。儀式簡單隆重。

林華慶署長致詞時，特別感謝卸任楊分署長在屏東分署的辛勞及完成多項任務後光榮退休，並鼓勵屏東分署所有同仁在楊分署長建立的穩固基礎下，持續以努力不懈、負責盡職的工作態度，以及未來新任李分署長的專業帶領下，再接再勵往前奮進，為林業及自然保育領域帶來更優質的服務。



卸任分署長楊瑞芬，109年12月1日起接任原行政院農業委員會林務局屏東林區管理處處長，任職5年多來，領導屏東分署團隊深耕屏東與高雄地區的生態保育，致力推動「永續林業、生態臺灣」願景，在任內積極推動國土綠網、銀合歡移除、林下經濟及友善草鴞農產品標章、落實臺灣黑熊、山麻雀生態服務給付示範計畫等生態與保育工作，並推動原民狩獵自主管理與林業經營整合，建立FSC產銷監管鏈，並曾榮獲TCSA台灣企業永續獎肯定。



新任分署長李政賢為國立屏東科技大學森林學系碩士，曾任98年莫拉克風災重建委員會家園重建處處長，參與重大颱風災害重建工作，續接原行政院農業委員會林務局屏東林區管理處副處長及花蓮林區管理處副處長，並於108年7月接任南投林區管理處處長及改制後分署長。在任期間戮力推動綠色經濟、造林復育與企業認養合作，推廣國產材及林業剩餘資材循環利用，促進部落產業與地方創生；同時強化野生動物與棲地保育，推動野生動物保護區的設立，落實國有森林資源經營管理及利用。



李分署長服公職近38年，且多數在地方單位服務，學經歷豐富資歷完整，此次重返屏東分署，相信在他的領導下，屏東分署定能持續往前精進，締造更優異的績效。