太子集團超跑今拍定24輛！「四大神獸」山豬王、麥拉倫 P1流標

▲「山豬王」BUGATTI Chiron Sport以起標價9500萬流標。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團來台設點洗錢案，查扣33輛共值近5億元的各式名車，並於今(2日)於警察專科學校舉行公開拍賣，吸引266組來自全國各地的民眾參與，現場共24輛超跑成功落錘拍定，總價達4億3662萬元，另外9輛則因無人出價而流標，其中最受矚目的為四大神獸中的「山豬王」BUGATTI Chiron Sport、以及McLaren 麥拉倫 P1超跑。

政執行署台北分署今舉行公開拍賣，參與者須繳交50萬元保證金，共吸引266組來自全台各地的民眾參加，因人數太多，一度擠爆報到處。33輛登場拍賣的超跑中，最受矚目的莫過於「四大神獸」Bugatti Chiron Sport、Ferrari LaFerrari、McLaren P1與Porsche 918 Spyder。

▲「馬王」Ferrari LaFerrari以1.35億元拍定，寫下今全場最高紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

今拍賣時，四大神獸的「馬王」、車齡12年的Ferrari LaFerrari相當搶手，共有4位買者參與競標，歷經13次出價纏鬥，知名外匯車商謝瑞益2度加碼各1000萬元與950萬元，推上1.2億元，最後謝男以1.35億元拍定，寫下今日成交價最高紀錄。

▲四大神獸之一的蛙王Porsche 918 Spyder以5600萬拍定。（圖／記者黃哲民攝）

另外同樣列為四大神獸的「蛙王」PORSCHE保時捷 918 SPYDER則以5600萬元拍定，為今日全場第二高價。而另外兩大神獸「山豬王」Bugatti Chiron Sport起標價9500萬，因無人出價而流標；以旗魚為流線外型設計靈感的McLaren 麥拉倫 P1超跑，也以起標價7000萬元流標。

此外，現場McLaren Senna 起標價6400萬元、McLaren Senna 起標價9000萬元，也因無人出價而流標。今現場共拍定24輛車，總價4億3662萬元；而流標的9輛豪車將運回和平大苑地下停車場暫時保管，待法院審理告一段落後才有機會重新拍賣。

▼四大神獸McLaren 麥拉倫 P1超跑以起標價7000萬元流標。（圖／記者黃哲民攝）