政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍3500億軍購增懲罰條款　綠示警恐破局：為何鄭麗文一定要擋？

▲▼民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今（3日）上午召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人吳崢。（資料照／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨本周將推出黨版軍購特別條例草案，在「支持正確軍購、反對爭議商購」原則下，預算規模為「新台幣3500億元加Ｎ」，更訂定美方延遲交貨罰則，該版本獲得國民黨主席鄭麗文支持。民進黨發言人吳崢今（2日）批評，鄭麗文主導下的黨團版法案，對國防與國家安全的態度，令人越來越不安，恐因違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購面臨實質破局，不禁要問鄭麗文為什麼就是要擋軍購？

民進黨發言人吳崢今（2日）表示，近日多家媒體曝光，國民黨研議中的軍購特別條例草案，除了把規模從8年1.25兆元大幅縮減為3,500億元，還打算在法案中對契約設下「列入交貨期程」、「明訂懲罰條款（違約責任）」。

吳崢指出，在FMS制度下，美國政府並不賺取差價，因此也不設定罰則。買家如覺金額過高，只能從減少採購量（含零附件、售後服務）著手，所有向美國採購軍備的盟邦，都遵守這套制度。他強調，若硬把罰則寫進法律，美方恐怕根本無法配合，導致輕則延宕，重則破局。

吳崢痛批，難道國民黨過去擋預算、拖審查還不夠，現在是要讓軍購直接卡死？更誇張的是，這些風險並非沒人提醒，不只國防領域的學者專家直呼不可，連國民黨自家立委都質疑從未有人這樣操作軍購啊？據悉，有國民黨立委建議不在條文列入，改以決議方式要求，但鄭麗文卻仍要求自家立委「重大法案要與黨跟黨團一致」，堅持一意孤行。

吳崢強調，在野黨當然可以監督國防，也可以提出相關法案，但在法案寫入「注定出問題」的內容，一點都不負責任。吳崢指出，當前國際社會都很關注台灣的自我防衛決心，鄭麗文卻一人綁架整個國民黨，不斷扯後腿，令人不禁再度質問「鄭麗文為什麼一定要擋軍購？」

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

