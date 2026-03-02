　
    • 　
>
地方 地方焦點

新鮮空氣是日常！花蓮空品良好日全國第一　智慧監控功不可沒

▲▼花蓮環保局落實即時監控即時防污。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮環保局落實即時監控即時防污。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

依據環境部空氣品質監測網資料顯示，114年度花蓮空氣品質良好日數（AQI≦50）高達315天，良好日數比率位居為全國第一，這是花蓮人引以為傲的日常生活，也是遊客造訪時，大口深呼吸的美好體驗！

花蓮縣政府指出，縣長徐榛蔚上任以來以「榮耀花蓮」為核心打造「城市品牌」，從「5個ㄐㄧㄥˋ」到「慢．精品．花蓮」，再到「永續是花蓮的日常」與「花蓮赫茲 Hualien Herzts」，逐步建構獨具韌性的發展節奏，強調智慧城市、幸福花蓮、國際化與永續發展，積極推動空品管理智慧化，為花蓮鄉親提供更清新、更健康的好空氣。

▲▼花蓮環保局落實即時監控即時防污。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

利用智慧科技24小時掌握污染情形。

同時，環保局善用科技24小時掌握污染情形，以四大廠設置連線自動監測設施（CEMS）監控與防弊；和平工業區導入AI影像辨識與物聯網（IoT）感測技術，即時監控粉塵逸散，發現異常立即通報；營建工地及砂石堆置場設置空品感測連動智能灑水，即時監控與自動應變，濃度超標即自動啟動灑水抑制揚塵，並透過CCTV監控道路髒污洗掃；運用車牌辨識、遙測設備、聲音照相等設備管制高污染車輛，為花蓮空氣品質嚴格把關。

▲▼花蓮環保局落實即時監控即時防污。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼在縣內四大廠設置連線自動監測設施（CEMS）監控與防弊。

環保局表示，花蓮擁有最珍貴的好山好水與深厚人文底蘊，是縣府推動各項建設與政策的堅實基礎。花蓮的好空氣品質長期以來在全國名列前茅，但近年來遭受天災，環境嚴重破壞，災後重建之路漫長，需要政府、企業及民間的緊密合作和持續努力，在空氣品質維護方面，環保局制定並執行有效的管制政策，透過落實全面的管控措施和持續督促執行的努力，才能實現空氣品質維護的目標，確保花蓮縣空氣品質優於國家標準。

▲▼花蓮環保局落實即時監控即時防污。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚期許企業能負起社會責任，每個人能在日常生活中實踐，在大家的共同努力下，讓我們攜手共創永續發展與宜居環境，讓花蓮邁向綠色永續低碳城市，為花蓮打造更美好的未來。
 

02/28 全台詐欺最新數據

