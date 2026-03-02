　
冷戰不超過兩天！社群瘋傳「48小時法則」：感情長久的關鍵在於及時「翻篇」

▲▼冷戰,48小時,社群,感情,情緒,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲面對伴侶的小毛病或無心之失，專家建議利用「48小時法則」釐清思緒，避免瑣事積累成日後的巨大衝突。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

一週過去了，你仍然對另一半感到不可理喻，因為他竟然背著你偷偷看完了實境秀《叛徒》（Traitors）的最新一集。他明明知道你有多愛這部劇，且你們平時總是一起收看，這種「背叛」讓你耿耿於懷。國外網站《Bustle》文章中提到，雖然這種情緒看似理所當然，但TikTok上的創作者們卻有不同的建議：你有兩天的時間可以處理它；近期在網路瘋傳的「48小時法則」，主張在感情中處理這類瑣事應設立時間限制。創作者@taneamariee表示：「你有48小時的時間去反思並解決問題，否則就請放下它。」如果你沒能在這段時間內提出，就代表該讓這件事翻篇了。

為什麼「48小時法則」有效？

這項法則旨在讓你的個人生活運行得更順遂。影片下方有網友留言：「這是一個讓你更勇於表達需求的好方法，我認為這對改善『被動攻擊（冷暴力）』非常有幫助。」以偷看影集的例子來說，你應該直接告訴伴侶你很不開心，並約定之後每一集都要一起看；主動開口溝通並討論解決方案，能避免你獨自陷入負面情緒中鑽牛角尖。

雖然此法則不見得能完美解決所有重大議題，但它確實提醒了我們：在日常小摩擦演變成大衝突前，應及早處理。以下是心理諮商專家認同這項小撇步的原因。

1、避免積怨成疾

「Totality Counseling」諮商中心負責人、心理諮商師傑琳．亞當斯（Jerilyn Adams）指出，在感到不悅時選擇保持沉默，這在一段關係中並不罕見。無論是因為還在整理思緒、想裝酷不在乎，或者是天生討厭衝突，你可能會讓那些煩心事擱置數天甚至數週。她告訴《Bustle》：「開啟沉重的對話並不有趣，有時候當下不說出口，感覺反而比較輕鬆。」

問題在於，當你沒有及時處理問題時，心中會開始累積怨氣。亞當斯解釋：「很多時候，同樣或類似的問題會持續發生，是因為對方根本不知道那是一個問題。即使問題沒有重複發生，若不處理，那些情緒也會卡在我們心裡。」

這些怨恨最終可能轉化為酸言酸語、憤怒，或是覺得自己的需求沒被滿足，這對彼此的感情並非好兆頭。

▲▼冷戰,48小時,社群,感情,情緒,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、給自己緩衝與釐清的空間

「48小時法則很有幫助，因為它會促使你在短時間內釐清自己的感受，進而分享出來，」亞當斯說。如果你無法在事情發生的那一秒就反應，也沒關係。這個法則的核心是給自己一個喘息的空間去思考為什麼生氣。你可能會在冷靜後發現這沒什麼大不了，或者能更精確地鎖定你想要溝通的核心需求。一句簡單的「嘿，關於前幾天晚上的事……」通常就足以化解誤會。

3、防止「翻舊帳」

拖過48小時可能意味著遺忘重要細節，或對發生的過程產生記憶偏差。在黃金時間內反應，能讓你進行簡潔的對談，將問題消滅在萌芽階段。

TikTok創作者@jfabfindingauthenticity也提到，這個法則能防止彼此在半年後莫名其妙地翻舊帳。假裝沒事通常意味著情緒會在六個月後的某次無關爭吵中徹底爆發，而48小時法則能預防這種情況。

何時該嘗試這項法則？

▲▼冷戰,48小時,社群,感情,情緒,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

若想解決令你困擾的事，亞當斯建議在閒聊中帶入。她說：「這不需要變成一個『我們需要談談』的嚴肅場面，將它融入日常對話中會更輕鬆、更有協作感。」分享內容並觀察對方的反應，你的伴侶通常會很慶幸你願意及早說出來。

不確定該如何表達？亞當斯建議：「當你不確定自己的感受時，寫日記是反思和處理情緒的好方法。如果你剛好在這段時間有諮商預約，那也是個絕佳的管道。」

如果48小時過去了你仍未開口，那就是該深呼吸並真正放手的時候。如果你不想談，就請讓它從腦海中消失，這件事可能真的沒那麼嚴重，你也值得繼續往前走，別再反覆回想那些不愉快。

最後要注意的是，這項法則不適用於需要更長時間處理的大型議題。亞當斯表示：「這是一個理想的目標，但絕對不適用於每一種情況。」有些問題需要深思慮、長談與深刻反省，在這種情況下，無法在48小時內忘掉或解決也是完全可以接受的；除此之外，簡潔且及時的溝通正是經營感情的關鍵。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

