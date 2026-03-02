不滿分手連刺女友7分鐘！嚴重失血一度命危　恐怖男判5年2月

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名男子不滿分手，竟持水果刀闖入前女友住處，強行拖入屋內壓制後連刺數刀，造成對方氣胸、腎臟撕裂傷並一度被醫院發出病危通知。屏東地方法院審理認定，被告行為構成攜帶兇器跟蹤騷擾、侵入住宅、剝奪行動自由及殺人未遂等罪，雖犯後撥打119送醫屬中止未遂，依殺人未遂等罪判處期徒刑5年2個月。可上訴。

屏東縣這名男子與女友分手後心生不甘，於2025年8月30日起反覆觀察前女友行蹤，目擊她與另一名男子疑似接吻，購買水果刀後兩度前往住處守候。翌日上午9時許，他手持刃該水果刀在門外埋伏，見對方出門即勾住脖子強拉入屋，在客廳壓制於地，雙方爆發激烈口角。

法院審理，查出被告情緒失控下拔刀猛刺，攻擊左腋下、背部、後腰等處，造成被害人多處撕裂傷、左側氣胸、腎臟撕裂與腹腔出血，失血情況嚴重，經送醫急救並一度發出病危通知，所幸搶救後保住性命。

監視器畫面顯示，從被告拖人入屋至撥打119報案，歷時約7分鐘。現場血跡集中客廳地面，牆面與家具未見大面積噴濺，佐證被害人遭壓制刺傷。認為，被告持刀近距離刺向胸腹背等人體重要部位，明知可能導致死亡，仍執意為之，具有殺人未必故意。

被告辯稱購刀原欲自殘博取同情，但警方與醫院紀錄顯示其身上僅有輕微小割傷，且報案時兩度謊稱「滑倒被刀刺到」，顯見企圖規避責任，辯詞不足採信。

法院審酌，被告犯後主動撥打119並協助止血，屬於既了未遂中的中止犯，依法減輕其刑；惟考量其持刀侵入住宅、剝奪行動自由並重創被害人身心，犯後仍否認殺人犯意，整體情節重大，依殺人未遂罪從一重處斷，並就跟蹤騷擾、侵入住宅等罪名論處。

法官指出，感情糾紛不應以暴力解決，任何以「佔有」或「控制」為出發點的行為，都可能釀成難以挽回的悲劇。本案事證明確，被告行為已逾越情緒失控範疇，依法判處相當刑責，以昭炯戒。