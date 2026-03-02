藍擬推0到6歲免健保費　綠委拋3問：救急還是灑糖？

▲民進黨立委林月琴。（資料照／立委林月琴國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

為因應少子化衝擊，國民黨立法院黨團擬將《兒童及少年福利與權益保障法》修正案列為優先法案，推動「0到6歲健保費國家付」。對此，民進黨立委林月琴今（2日）拋出3大問題，錢從哪來、幫到誰、能不能解決少子化？這筆錢到底是救急，還是撒糖？應該一目瞭然。綠委陳培瑜則說，相關政策民進黨一直推，很可惜國民黨不願意審總預算，不願意支持新興預算，現在又要開外掛。

「一樣的問題要問國民黨，錢從哪來、幫到誰、能不能解決少子化？」民進黨立委林月琴今（2日）透過臉書表示，首先，錢哪來？全民健保本質是，大家繳保費、一起分攤風險。現在如果改成「國家財政全額支應」，一樣的問題，請問財源在哪？現在連擴大財源的「補充保費改革」都步步困難，才增加約200億不到，接下來是要排擠其他公共支出，還是要準備加稅？沒有配套，這不是福利，是把帳單往後丟。

林月琴指出，第二，幫到誰？健保原本就是收入越高繳得越多，收入不同負擔也不同，政府是要把有限資源拿來「大家一起免」，還是更精準的幫到真正需要家庭？還是繼續擴大貧富差距？第三，能不能解少子化？健保費通常不是育兒成本最大宗。托育、教育、住房等才是家長每天在扛的「大魔王」。

「這政策對生育決策的效果有多大？」林月琴認為，如果效果有限，我們是不是更該把資源投到更需要的地方？更何況，0到6歲國家一起養、給予生育家庭支持，政府一直在做、她也一直在爭取，從低收、中低收入戶未滿18歲兒少，一般保險費全額或部分補助；3歲以下兒童醫療補助、未滿18歲弱勢兒少醫療費補助，政府都希望能把有限的資源發揮極大化、弱勢本來就有一定支持。跟兒童未來帳戶一樣，國民黨只想著想做什麼，忽略了所有的考量和現有的政策，這筆錢到底是救急，還是撒糖？應該一目瞭然。

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／立委陳培瑜國會辦公室提供）

民進黨立委陳培瑜說，支持年輕育兒家庭，民進黨執政從來沒有停止，不管是準公托、公托或相關的政策跟法案，民進黨一直在推進，但很可惜國民黨不願意審總預算，不願意支持新興預算，現在又要開外掛。

陳培瑜強調，所有育兒政策從來都不是單一補貼就可以解決的，必須有全面性討論，試問國民黨這項計畫的財源從何而來？會不會排擠到其他預算？有沒有跟行政單位認真討論過？這都是令人擔心的問題。

陳培瑜期盼，新會期藍白黨團委員可以實質就政策、預算、法案進行討論，而不是只是一直開支票。「這樣子的開支票，一點都不是負責任的政治行為」。

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者湯興漢攝）

民進黨立委沈伯洋則說，所有福國利民事項，不管是今天健保費支出，還是前陣子討論的營養午餐等，這些都是值得討論的事項，「但是問題都是出在我們的財政支出應該要怎麼劃分」，也就是政府目前的財政負擔，以及能夠給付的事項，和在給付事項中，會不會造成品質問題，這些都是應該在會議裡面討論。

沈伯洋認為，有任何法案能進到委員會，大家一起來討論，都是正常現象。但是，如果國民黨還記得的話，所有權限劃分事項，還是希望行政院能針對第一線執行時，根據其財務負擔，以及現在各縣市需求，先提出現在的方案。提出方案後，立委職責就是根據這些方案來做刪減，這才是正常國家的分工方式。

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

民進黨立委鍾佳濱也說，「大選年啊，各式各樣的福利政策，都會地方首長或候選人提出」，很訝異國民黨把台灣引以為傲的健保優良制度當作提款機。「天下沒有白吃的午餐」，相信使用健保的國人同胞都很清楚，「我們要有能力來支撐這個體制、能夠永續進行」。

至於如何負擔？鍾佳濱說，當然國家在視財源情況之下，應該來讓它永續發展，建議任何在野黨提出要增進人民福利的政策前，都必須有對應財政配套。大家都清楚知道，不管是憲法還是預算法規定，要提出增加支出預算的決議，都要有待法制面、財政面落實。

鍾佳濱認為，在野黨提出人民想要的，「人民想要的很多，我們有沒有能力去支應？支應的基礎財政在哪裡？要一併說明」，免得讓人家空歡喜一場，開出的支票變成空頭支票。