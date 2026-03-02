　
    • 　
>
政治

幕後／軍購版本分歧、「三顆太陽」拉扯　藍青壯派盼韓國瑜出手

▲▼立法院本會期最後一次程序委員會，藍白在人數優勢下再次封殺1.25兆軍購預算案。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院上會期最後一次程序委員會，藍白在人數優勢下再次封殺1.25兆軍購預算案。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

軍購案已是立院新會期朝野最重要的「政治任務」，朝野黨團日前同意將政院版軍購特別條例於月6日院會付委，但國民黨內部卻出現路線分歧，黨中央有意自提3500億版本，和部分藍委認為的8100億有出入。藍委羅廷瑋透露，許多藍委都希望預算至少在6000億元以上。藍營人士指出，台中市長盧秀燕棄選國民黨主席後，儘管在黨內仍有一定威望，但恐怕無法實質插手黨團事務，如今能有足夠分量，且能出手定調的只剩立法院長韓國瑜。

賴政府主張以1.25兆元打造「台灣之盾」，藍白在上會期10度聯手封殺特別條例案，令部分美國參眾議員多次公開批評，除AIT處長谷立言拜會各地方首長和韓國瑜、黨主席鄭麗文等國民黨內重量級人物，表達台美合作及挺賴政府的軍購立場外，AIT華盛頓總部執行理事藍鶯亦來台親訪盧秀燕，顯示美方試圖要在國民黨「三顆太陽」中找到突破點。

即將訪美的台中市長盧秀燕上月26日晚間邀請多位藍委餐敘，目的就是想了解目前立院對於國防特別條例以及台美關稅的立場。據透露，這場餐會花了很多時間討論軍購議題，盧秀燕更表示，美方所要求的軍購預算，並非智庫版3500億這個金額而已。會中盧秀燕也與多位藍委交流，雙方皆表達擔憂，擔心若最終國民黨版真的是3500億，恐無法滿足美方，甚至會讓美方最後與民進黨站在同一陣線，反過來指責國民黨「親中」，嚴重時更會影響到今年底的地方選舉。

不過，藍營人士坦言，盧秀燕雖在黨內仍有一定威望，但棄選國民黨主席後影響力降低，恐怕無法實質插手黨團事務，如今能有足夠分量，且能定調的只剩韓國瑜。從韓國瑜在春節時出手，發聲明回覆美國議員指軍購案將在開議後儘速處理，更於國民黨立法實務研討會致詞時，舉清朝以浸濕薄紙貼面（「貼加官」）隔絕呼吸的酷刑為例，提醒國民黨團要思考，趨吉避凶、化解各種危機，就可解讀這是韓對於黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁主導軍購的反擊，因此盼能有更清楚的表態。

軍購特別條例草案本周五將排入院會一讀付委，國民黨中央擬提3500億元軍購版本，國民黨智庫日前則發出說帖指出，明確支持美方已提總額3500億元的既定軍購案，並建議明定懲罰條款，如果交貨延宕得要求賣方負起賠償責任，遭部分青壯派藍委不滿表示，黨中央版本與選民期待離得太遠。不具名藍委直言，國民黨反對賴政府提出的1.25兆元預算，是認為當中有灌水痕跡，既然在野陣營都支持軍購的必要性，那麼該做的是仔細檢驗，提出合理的質疑與刪減，而非對美提出匪夷所思的要求，否則動輒被扣上「反美」大帽，才真是有理說不清。

02/28 全台詐欺最新數據

324 0 7960 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」
伊朗555人慘死！　最新數字曝
杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬
郵件運送受影響　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤
LINE訊息被收回！　網紅曝神招「破解了」
德國考慮加入戰爭！　以媒：不排除直接參與轟炸

美國總統川普2月28日下令針對伊朗發動「史詩怒火行動」，聯手以色列「斬首」伊朗最高領袖哈米尼。對此，旅美教授翁履中今（2日）表示，衝突已經不再是邊境「有限交火」，而是區域戰線明顯外溢，川普對伊朗出手，絕對是他任內最最具風險的戰略決定，真正的問題是政治上如何收場。他也強調，這是冷戰結束以來，全球最接近「世界局勢全面失控」的時刻，不是因為已經爆發世界大戰，而是因為多個戰場正在同時升溫，且缺乏有效的穩定機制。

國民黨鄭麗文韓國瑜盧秀燕軍購國防美國

