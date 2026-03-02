嘉藥勇奪「大學問、遠見」雙冠軍　藥學系全台最夯

▲嘉南藥理大學藥學系榮登2026高中生最愛百大熱門科系冠軍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2026年大學學測放榜後，升學風向球也正式揭曉，根據升學資訊平台「大學問」公布的「2026高中生最愛百大熱門科系」，嘉南藥理大學藥學系以黑馬之姿強勢登頂，擊敗多所國立頂尖與醫學大學，首度奪下全台最熱門科系冠軍。

同時間，《遠見雜誌》發布「2026年企業最愛大學生暨實習生調查」，嘉藥也榮登南部私立技專校院第一名，雙榜加持，氣勢驚人。

這波成績並非偶然，以藥師國考為例，嘉藥藥學系第一階段通過率長年維持在全國平均值兩倍以上，第二階段更曾創下應屆畢業生百分之百通過紀錄。穩定且亮眼的國考表現，讓學生與家長看見清楚職涯路徑，也讓「醫療衛生＋國考證照」成為升學關鍵字。

根據調查數據，嘉藥藥學系不僅穩居私立科技大學之首，更在全國所有大學科系中拔得頭籌。這也反映，在少子化與產業快速變動的環境下，學生選擇更務實——與其追逐校名光環，不如鎖定明確專業與就業保證。

嘉南藥理大學長年深耕技職實務教育，在各類國家考試與國際競賽屢傳捷報。營養師國考方面，全國榜首與榜眼均出自嘉藥營養系，展現厚實培育實力。

不只醫藥領域亮眼，餐旅管理系、生活保健科技系、化粧品應用與管理系及休閒保健管理系學生，也在國際廚藝競賽、精油調香比賽與國際龍舟賽等舞台勇奪冠軍與佳績，讓世界看見台南技職教育的能量。

校長張翊峰表示，此次勇奪全台最熱門科系冠軍與企業界高度肯定，是對嘉藥辦學方向的最大鼓舞。未來將持續優化智慧化教學環境，深化產學鏈結，培育兼具「健康、智慧、永續」實力的全方位人才，讓學生畢業即戰力到位，在職涯舞台上穩穩站住腳步。

當升學選擇回歸專業本質，證照與實力成為關鍵籌碼。嘉藥這一仗，不只是榜單上的勝利，更是一場技職價值的翻轉。