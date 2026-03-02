想改阿聯酋機票！她急call客服「1舉動」悔炸　一票秒懂：時光倒流

▲杜拜也遭戰火襲擊。（示意圖／阿聯酋航空提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中東戰火持續延燒，導致全球航空交通大亂。作家黃大米今（2）日在社群平台發文，透露自己原訂經杜拜轉機的行程因戰爭面臨異動，在焦急撥打航空公司客服的過程中，體悟到「無常就是日常」的深刻哲理，引發許多因戰事受阻的旅客共鳴。

戰爭衝擊航班異動 黃大米曝「阿聯酋客服」撥不進去

黃大米在發文中提到，先前早已訂好經杜拜轉機的機票，卻因美伊開戰導致航班可能取消或異動。她焦急致電阿聯酋航空客服，想詢問改票事宜，好不容易撥通後卻面臨漫長等待。

當時，她心想「晚點再撥」；然而隨手掛斷後，竟再也無法打進去了。這番經歷讓她不禁感嘆，人性往往將好運視為尋常，等到失去才後悔莫及，直言「到手的東西要珍惜，即便是一通電話也務必把握。」

一票網友秒懂 喊：恨不得時光倒流

對此，網友們紛紛留言直呼，「昨天我本來要出發去杜拜，結果因為戰爭就取消了」、「這時候就恨不得時光倒流」、「祝福妳撥打接通順利」、「原本朋友要去土耳其取消了，可以跟我一起去宿霧遊學啦」、「所有航空公司的電話真的都很難打」。

觀光署公告：扣除規費後應退款 滯留費用由旅行社負擔

針對中東戰火引發的旅遊問題，觀光署也給出明確指引。觀光署表示，旅客若參加旅行社辦理的中東或歐洲團，因戰爭導致領空關閉或航班取消，屬於不可歸責於雙方的事由。根據《國外旅遊定型化契約》第14點規定，旅客取消行程時，旅行社在扣除行政規費及已支付的必要費用後，應將餘款退還；旅客亦可協調延後出團或轉團。

此外，若因航班取消致旅客滯留當地，依契約第20點規定，增加的食宿費用應由旅行社負擔，不得向旅客收取，若有減少費用則應退還旅客。

