　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想改阿聯酋機票！她急call客服「1舉動」悔炸　一票秒懂：時光倒流

▲阿聯酋航空今夏僅需一張杜拜來回機票，就可免費暢遊杜拜最棒的景點。（圖／阿聯酋航空）

▲杜拜也遭戰火襲擊。（示意圖／阿聯酋航空提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中東戰火持續延燒，導致全球航空交通大亂。作家黃大米今（2）日在社群平台發文，透露自己原訂經杜拜轉機的行程因戰爭面臨異動，在焦急撥打航空公司客服的過程中，體悟到「無常就是日常」的深刻哲理，引發許多因戰事受阻的旅客共鳴。

戰爭衝擊航班異動　黃大米曝「阿聯酋客服」撥不進去

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃大米在發文中提到，先前早已訂好經杜拜轉機的機票，卻因美伊開戰導致航班可能取消或異動。她焦急致電阿聯酋航空客服，想詢問改票事宜，好不容易撥通後卻面臨漫長等待。

當時，她心想「晚點再撥」；然而隨手掛斷後，竟再也無法打進去了。這番經歷讓她不禁感嘆，人性往往將好運視為尋常，等到失去才後悔莫及，直言「到手的東西要珍惜，即便是一通電話也務必把握。」

一票網友秒懂　喊：恨不得時光倒流

對此，網友們紛紛留言直呼，「昨天我本來要出發去杜拜，結果因為戰爭就取消了」、「這時候就恨不得時光倒流」、「祝福妳撥打接通順利」、「原本朋友要去土耳其取消了，可以跟我一起去宿霧遊學啦」、「所有航空公司的電話真的都很難打」。

觀光署公告：扣除規費後應退款　滯留費用由旅行社負擔

針對中東戰火引發的旅遊問題，觀光署也給出明確指引。觀光署表示，旅客若參加旅行社辦理的中東或歐洲團，因戰爭導致領空關閉或航班取消，屬於不可歸責於雙方的事由。根據《國外旅遊定型化契約》第14點規定，旅客取消行程時，旅行社在扣除行政規費及已支付的必要費用後，應將餘款退還；旅客亦可協調延後出團或轉團。

此外，若因航班取消致旅客滯留當地，依契約第20點規定，增加的食宿費用應由旅行社負擔，不得向旅客收取，若有減少費用則應退還旅客。

►伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一文看懂殘酷始末：美國非救世主
►美國不敢打伊朗！　陸企董座才喊「這是中國的底線」尷尬了
►北捷車廂「年輕媽打手心」管教孩！遭陌生男襲擊　12歲女兒急護

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」
伊朗555人慘死！　最新數字曝
杜拜富豪「瘋湧這城市」　飛歐洲包機飆破1100萬
郵件運送受影響　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤
LINE訊息被收回！　網紅曝神招「破解了」
德國考慮加入戰爭！　以媒：不排除直接參與轟炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

存摺好幾年沒刷「不補登會怎麼樣？」　網曝1功用超重要

元宵、湯圓差在哪？ 農業部曝關鍵差異：不是有沒有包餡

昨天才進入3月！她吃飯發現「1變化」　網有感：小老百姓很辛苦

中東戰爭影響郵件運送　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤

八年級生「見證一堆大場面」爆感慨！釣出一票人：我們才慘

日本觀光客來台「買伴手禮2舉動」　她看傻：看起來不像沒錢啊

台64萬YTR被困歐「航空公司取消班機後失聯」　機票飆8萬塊↑

台灣想學日本設「室內吸菸區」竟違法！原因曝光　Cheap：該檢討了

莫名火大不是妳的錯！40歲後的自律神經修復術　比起努力更需要「留白」的力量

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

存摺好幾年沒刷「不補登會怎麼樣？」　網曝1功用超重要

元宵、湯圓差在哪？ 農業部曝關鍵差異：不是有沒有包餡

昨天才進入3月！她吃飯發現「1變化」　網有感：小老百姓很辛苦

中東戰爭影響郵件運送　中華郵政：寄往17國將嚴重延誤

八年級生「見證一堆大場面」爆感慨！釣出一票人：我們才慘

日本觀光客來台「買伴手禮2舉動」　她看傻：看起來不像沒錢啊

台64萬YTR被困歐「航空公司取消班機後失聯」　機票飆8萬塊↑

台灣想學日本設「室內吸菸區」竟違法！原因曝光　Cheap：該檢討了

莫名火大不是妳的錯！40歲後的自律神經修復術　比起努力更需要「留白」的力量

全紅嬋同鄉師妹！　「13歲跳水新星」蔣林靜跨過400分門檻奪冠

WBC球迷赴日觀賽注意！　關東3日起可能迎「警報級大雪」

大谷翔平扛2棒DH、鈴木誠也移防中外野　WBC日本隊熱身戰超豪華打線出爐！

USMCA重談判牽動汽車產業主神經　估今年全球新能源車銷量年增14%

台灣燈會定點舉辦納2大考量　最快2029年變革

花蓮死亡車禍！小貨車機車路口相撞　女騎士頭重創送醫不治

Metacritic：絕不收錄AI生成的評測文章　違規媒體將永久終止合作

地緣政治來亂「台股卻有撐」！關鍵原因曝光

存摺好幾年沒刷「不補登會怎麼樣？」　網曝1功用超重要

與美戰爭部合作惹議　OpenAI執行長坦言過程倉促仍堅守三大紅線

【寶寶說髒話？！】2個多月大嬰兒奶音突噴那3字XD

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　全台下3天

明降10℃！　全台「雨最大」地區曝

美殲滅伊朗高官　許美華：台灣再不懂就真了瞎

伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一文看懂殘酷始末！

這款堅果冷門卻護心！專家大推

回到秋冬！　明冷空氣一波波南下

明雨最大！　鋒面掃全台

櫃檯下有監視器　診所發聲明：無拍攝錄製

2萬名旅客滯留！阿聯政府超霸氣「全買單」

北捷車廂「年輕媽管教孩」遭陌生男襲擊　12歲女兒急護母

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

今彩539頭獎狂開4注！獎落3縣市

美國不敢打伊朗！陸企董座才喊「這是中國的底線」尷尬了

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

更多熱門

相關新聞

今台北往返中東航線6架次續停　仍有1725名旅客受影響

今台北往返中東航線6架次續停　仍有1725名旅客受影響

美國與以色列對伊朗發動空襲行動，中東持續關閉領空。阿聯酋航空（Emirates）及阿提哈德航空（Etihad）均表示，今天往返中東航班持續取消，總計6班次。另根據觀光署截至上午統計，仍約有64團、1725名旅客受影響。

阿聯酋班機取消　夫妻困杜拜錯愕

阿聯酋班機取消　夫妻困杜拜錯愕

中東戰火影響「桃機今6航班取消」　業者：恢復時間未定

中東戰火影響「桃機今6航班取消」　業者：恢復時間未定

阿聯酋航空來台延攬飛航維修技術人員　全球將招募1.7萬人

阿聯酋航空來台延攬飛航維修技術人員　全球將招募1.7萬人

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1招」化解尷尬

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1招」化解尷尬

關鍵字：

標籤:中東戰火航班異動黃大米阿聯酋航空轉機困難

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

即時／科威特證實　多架美國戰機墜毀

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

快訊／8級強風要來了　全台下3天

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面