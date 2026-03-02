第一線醫師確診乳癌二期　屏縣6癌篩檢救回2694人

▲屏東縣政府衛生局公費篩檢。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

為強化預防醫學與守護縣民健康，屏東縣政府衛生局推動社區整合式健康篩檢，去年服務達19萬2,622人次，揪出489名癌症與2,205名癌前病變個案，成功協助2,694人及早治療，展現「早期發現、早期治療」關鍵成效。

衛生局表示，去年全縣癌症篩檢共服務192,622人次，發現9,973名異常個案，其中包含2,205名癌前病變與489名癌症個案，成功協助2,694位民眾及早介入治療，成果顯著。目前已建構乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌及胃癌六大癌症防護網，全面提升縣民健康保障。

透過「一次到位、一站完成」便民模式，篩檢活動整合成人健檢、B、C型肝炎篩檢、六項癌症篩檢、長者功能評估、營養諮詢、心理健康評估及肌少症檢測等多元服務，大幅降低就醫門檻，讓健康守護更貼近生活。

恆春基督教醫院專案副院長廖玉貴分享自身經歷指出，自己長年投入醫療第一線，卻因忙碌忽略健康，在疫情前確診乳癌第二期，歷經7次化療與長期治療才逐步控制病情。她提醒，現代人生活壓力大、作息不規律，臨床上甚至出現20多歲年輕女性罹癌案例，更凸顯定期篩檢的重要。

家住偏鄉、74歲的阿珍姐也分享受惠經驗。去年7月參加社區篩檢時發現腸胃異常，轉診後確診癌症並及時手術，目前病情穩定。她感性表示，若非縣府將篩檢送進社區，可能錯失黃金治療時機。

衛生局長張秀君指出，癌症已有年輕化趨勢，且多數初期無明顯症狀，定期篩檢是最具成本效益的防治策略。社區整合式篩檢強調就近、便利、省時省力，特別適合忙碌族群與偏鄉長輩，真正落實醫療平權。

衛生局預計3月7日前進國立潮州高級中學辦理馬年「新春大健檢」，除六大癌症篩檢外，新增胸部X光結合AI判讀骨質疏鬆、長者內在能力檢測、護眼檢查、肌少症評估與營養師一對一諮詢等加值服務，並銜接國家三高管理888計畫，提供全齡、全方位健康守護。

衛生局呼籲鄉親善用政府免費資源，養成定期健檢習慣，把握黃金治療時機，為自己與家人打造最長遠的健康保障。