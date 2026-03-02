　
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市警局數位反詐升級　 IG、YouTube創意短片守護市民

 ▲▼ 全民反詐動起來！嘉義警「分眾宣導」大升級 官方IG、YouTube創意短片守護市民荷包 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 全民反詐動起來！嘉義警「分眾宣導」大升級 官方IG、YouTube創意短片守護市民荷包 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙手法層出不窮，為有效提升市民識詐免疫力，嘉義市政府警察局積極拓展數位宣導版圖，除深耕基層預防宣導外，更發力經營官方 Instagram（IG）與 YouTube 影音頻道。透過輕鬆幽默、貼近民情的短影音，將枯燥的法規轉化為易懂的「防詐守則」，呼籲廣大市民踴躍訂閱、按讚並轉傳分享，共同織起城市防護網。


嘉義市警局指出，現代人生活節奏快，接收資訊趨向碎片化與視覺化。為了與年輕族群及數位原住民接軌，警局官方 IG 帳號定期發布圖文與 Reels 短影音，以活潑的視覺設計吸引目光；而 YouTube 頻道則匯集了各類犯罪預防宣導、警政工作實錄及由基層同仁親自演出的反詐短劇，將複雜的詐騙劇本解構成淺顯易懂的衛教資訊。

▲▼ 全民反詐動起來！嘉義警「分眾宣導」大升級 官方IG、YouTube創意短片守護市民荷包 。（圖／嘉義市警局提供）


目前頻道內重點推廣的內容涵蓋了內政部警政署統計的前五大高發詐騙類型，包含：

假投資詐騙：戳破「穩賺不賠」、「高獲利」的糖衣陷阱。

假網拍/解除分期付款：提醒民眾ATM或網路銀行不具解除設定功能。

假冒親友或公務機關：教導民眾如何落實「一聽、二掛、三查證」。

愛情詐騙：防範未曾謀面的國外網友要求匯款。

打工詐騙/人頭帳戶：告誡年輕學子與求職者切勿輕信「高薪輕鬆做」的廣告。

警民合作 轉傳分享力量大
嘉義市政府警察局強調，「預防勝於治療」，與其在案件發生後追討損失，不如讓識詐觀念深入人心。警察局誠摯邀請民眾利用手機點擊關注以下官方頻道：

IG 官方帳號：搜尋「chiayicitypolice」

YouTube 頻道：搜尋「嘉義市政府警察局」

「您的一次分享，可能救了一個人的血汗錢！」嘉義警局表示，希望市民朋友能將這些實用的影片轉發至家庭群組或朋友圈，讓防詐資訊像病毒式傳播般擴散，使詐騙集團無所遁形。未來，警局將持續結合時事，產出更多高品質的宣導內容，打造嘉義市成為安全、宜居的數位智慧城市。

02/28 全台詐欺最新數據

324 0 7960 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

