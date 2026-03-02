　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

吉安鄉農藥優惠販售！公所統籌採購半價補貼稻農　3 ／10開跑

▲▼吉安鄉公所預估今年度種稻面積約650公頃，編列經費採購相關防治藥劑以半價優惠方式補貼種稻農民。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼吉安鄉公所預估今年度種稻面積約650公頃，編列經費採購相關防治藥劑以半價優惠方式補貼種稻農民。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所為體恤農民權益、減輕農務成本負擔，每年依據當年度種稻面積統籌採購農藥，並以優惠價格提供轄內種稻農民申購。今年度預估種稻面積約650公頃，公所編列經費採購水稻相關防治藥劑，並以半價優惠方式補貼種稻農民。有實際種稻需求的農民把握機會，即日起可至鄉公所農業課洽詢與預訂，預計3月10日到貨後即可購買。

公所農業課指出，本次優惠措施僅限實際種植水稻的農民可申購，期盼透過專案補助，協助農民有效因應水稻病害風險，穩定農產收益。稻米為吉安「四寶」之一，公所每年皆審慎評估種植面積與病蟲害狀況後統一採購，透過集中辦理降低成本，直接回饋農民，預計可有效減輕鄉內農民生產支出。

▲▼吉安鄉公所預估今年度種稻面積約650公頃，編列經費採購相關防治藥劑以半價優惠方式補貼種稻農民。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

針對近期常見之水稻葉穗稻熱病，公所特別採購多項防治藥劑，包括耐克螺70%可濕性粉劑、52.5%普克三賽唑濃懸乳劑、10%嘉賜黴素水溶性粒劑及10%克枯爛水懸劑等。各項藥劑依耕作面積設定限購數量與農民配合款，例如耐克螺每5分地限購3包，每包配合款72元；普克三賽唑濃懸乳劑每瓶配合款485元；嘉賜黴素水溶性粒劑每包配合款125元；克枯爛水懸劑每瓶配合款295元。詳細內容依公告規定辦理，公所並保留視販售情形調整每分地購買數量之權利。

▲▼吉安鄉公所預估今年度種稻面積約650公頃，編列經費採購相關防治藥劑以半價優惠方式補貼種稻農民。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼有實際種稻的農友即日起可至鄉公所農業課洽詢與預訂，預計3月10日到貨後即可購買。

鄉長游淑貞表示，照顧農民是鄉公所施政的重要核心。除辦理農藥優惠販售外，也推動全額補助農民職災保險、成立農業發展推動諮詢委員會、辦理農業資材補助等多項政策，並且與縣府及吉安農會攜手合作，從制度面與實務面雙軌並進，全面提升農民保障與產業發展動能。

▲▼吉安鄉公所預估今年度種稻面積約650公頃，編列經費採購相關防治藥劑以半價優惠方式補貼種稻農民。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

農業課提醒，農民申購時請檢附115年轉作單、吉安鄉農會小地主大佃農租賃契約書、土地所有權狀或公有土地承租契書（許可同意文件）等證明文件；河川地因尚無可認定依據，暫不開放購買，將視販售情形另行通知登記民眾。

詳細資訊可洽吉安鄉公03-8523126轉農業課。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黎巴嫩逃難潮！貝魯特遭空襲　31死149傷
一家四口在杜拜！　台女星揭「開戰第3天現況」
美軍F-15戰機墜毀！　疑遭友軍誤擊
1.35億馬王得標哥身分曝！台中爸「50萬買門票」帶15歲兒
導彈在天上飛！弦子夫妻困杜拜撤離計畫斷…爆聲整晚不敢睡
真主黨高階領袖「驚傳被炸死」！
1.35億馬王「內部曝光」！　得標哥開心比YA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市警局數位反詐升級　 IG、YouTube創意短片守護市民

吉安鄉農藥優惠販售！公所統籌採購半價補貼稻農　3 ／10開跑

桃園婦騎車載病夫搖晃　暖警鳴笛護送就醫

嘉藥勇奪「大學問、遠見」雙冠軍　藥學系全台最夯

第一線醫師確診乳癌二期　屏縣6癌篩檢救回2694人

嘉義市元宵活動結合歷史與防詐　台語吟詩感動全場

白天賞蘭展、夜晚犁蜂炮　台南元宵限定「一日雙享」

中榮嘉榮醫療垂直整合再升級　強化雲嘉區域醫療服務

1.9億打造觀光新門戶！七星潭旅服中心動土　建築盡收山海美景

科技辦案找回珍貴回憶　潮州警助尋回手機失主驚呼「太神奇了」

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

嘉義市警局數位反詐升級　 IG、YouTube創意短片守護市民

吉安鄉農藥優惠販售！公所統籌採購半價補貼稻農　3 ／10開跑

桃園婦騎車載病夫搖晃　暖警鳴笛護送就醫

嘉藥勇奪「大學問、遠見」雙冠軍　藥學系全台最夯

第一線醫師確診乳癌二期　屏縣6癌篩檢救回2694人

嘉義市元宵活動結合歷史與防詐　台語吟詩感動全場

白天賞蘭展、夜晚犁蜂炮　台南元宵限定「一日雙享」

中榮嘉榮醫療垂直整合再升級　強化雲嘉區域醫療服務

1.9億打造觀光新門戶！七星潭旅服中心動土　建築盡收山海美景

科技辦案找回珍貴回憶　潮州警助尋回手機失主驚呼「太神奇了」

伊朗封鎖荷姆茲海峽　經部認「部分」石油天然氣進口受影響

敦促各方停止軍事行動！　陸官方證實：1名中國公民在伊朗死亡

快訊／多架美國戰機失事墜毀　科威特國防部證實了

影城買票…一看售票員竟是「大咖金馬男星」　他臨時起意驚喜寵粉

元宵節「2時段存錢」！命理老師：等於補整年財庫

學者：出手伊朗是川普最具風險決定　全球最接近「全面失控」的時刻

金門小三通恢復航駛　今日已有16班次受天候取消

三都拖累！　前2月移轉棟數年減3.7%

黎巴嫩掀逃難潮！以色列「目標真主黨」空襲貝魯特　31死149傷

蔡依林代言星宇美出新高度！妝容+體態升級的5大關鍵

【結局極度舒適】撿走耳機以為神不知鬼不覺？失主化身偵探「每天追」 壞人這下慘了

地方熱門新聞

桃園整合全市40分館　學生公共服務預約申請

迎古董接財神　蘇俊賓手繪花燈助攻龍潭燈會

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

埔里生態農場錫葉藤紫花季　藝術家開展

走失童哭累枕陌生大腿　暖心嬤撐傘守護

古都馬開跑她們「車」也失蹤南警電眼神救援10分鐘尋回

嘉縣6連霸議員姜梅紅交棒兒子姜鈞翔

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

國小藝才班3/9起報名美術6校、舞蹈2校開放招生

新北新春就博會3／3登場　釋出1500職缺搶人才

姐妹沙灘會館滿房迎國際客　墾丁高端旅宿新亮點

雙鴨躍馬迎元宵！黃偉哲現身花園夜市限量鴨鴨小提燈秒殺

丈夫病逝又罹癌　枋寮警號召募款幫原鄉婦度難關

更多熱門

相關新聞

古都馬開跑她們「車」也失蹤南警電眼神救援10分鐘尋回

古都馬開跑她們「車」也失蹤南警電眼神救援10分鐘尋回

一年一度的古都馬拉松熱鬧開跑，萬名跑者齊聚府城，用雙腳丈量台南城市風景，不過賽事激情落幕後，卻有選手上演「愛車也跟著跑了」的插曲，台南市警二分局於3月1日賽事當天，分別協助2名女跑者找回機車，在繁重交通疏導勤務中仍展現效率與溫度，化解民眾焦急情緒。

速食店應援Team Taiwan　頂呱呱一斤雞6折、達美樂披薩半價

速食店應援Team Taiwan　頂呱呱一斤雞6折、達美樂披薩半價

德克士3/1、14登場台北燈節送優惠

德克士3/1、14登場台北燈節送優惠

手搖飲連假優惠懶人包　UG買1送1、CoCo兩杯99元

手搖飲連假優惠懶人包　UG買1送1、CoCo兩杯99元

三大平台推花蓮自由行優惠　啟動團客百萬獎勵

三大平台推花蓮自由行優惠　啟動團客百萬獎勵

關鍵字：

吉安鄉農藥優惠販售統籌採購半價補貼稻農開跑

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

快訊／8級強風要來了　全台下3天

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面