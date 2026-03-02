吉安鄉農藥優惠販售！公所統籌採購半價補貼稻農　3 ／10開跑

▲▼吉安鄉公所預估今年度種稻面積約650公頃，編列經費採購相關防治藥劑以半價優惠方式補貼種稻農民。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所為體恤農民權益、減輕農務成本負擔，每年依據當年度種稻面積統籌採購農藥，並以優惠價格提供轄內種稻農民申購。今年度預估種稻面積約650公頃，公所編列經費採購水稻相關防治藥劑，並以半價優惠方式補貼種稻農民。有實際種稻需求的農民把握機會，即日起可至鄉公所農業課洽詢與預訂，預計3月10日到貨後即可購買。

公所農業課指出，本次優惠措施僅限實際種植水稻的農民可申購，期盼透過專案補助，協助農民有效因應水稻病害風險，穩定農產收益。稻米為吉安「四寶」之一，公所每年皆審慎評估種植面積與病蟲害狀況後統一採購，透過集中辦理降低成本，直接回饋農民，預計可有效減輕鄉內農民生產支出。

針對近期常見之水稻葉穗稻熱病，公所特別採購多項防治藥劑，包括耐克螺70%可濕性粉劑、52.5%普克三賽唑濃懸乳劑、10%嘉賜黴素水溶性粒劑及10%克枯爛水懸劑等。各項藥劑依耕作面積設定限購數量與農民配合款，例如耐克螺每5分地限購3包，每包配合款72元；普克三賽唑濃懸乳劑每瓶配合款485元；嘉賜黴素水溶性粒劑每包配合款125元；克枯爛水懸劑每瓶配合款295元。詳細內容依公告規定辦理，公所並保留視販售情形調整每分地購買數量之權利。

▲▼有實際種稻的農友即日起可至鄉公所農業課洽詢與預訂，預計3月10日到貨後即可購買。

鄉長游淑貞表示，照顧農民是鄉公所施政的重要核心。除辦理農藥優惠販售外，也推動全額補助農民職災保險、成立農業發展推動諮詢委員會、辦理農業資材補助等多項政策，並且與縣府及吉安農會攜手合作，從制度面與實務面雙軌並進，全面提升農民保障與產業發展動能。

農業課提醒，農民申購時請檢附115年轉作單、吉安鄉農會小地主大佃農租賃契約書、土地所有權狀或公有土地承租契書（許可同意文件）等證明文件；河川地因尚無可認定依據，暫不開放購買，將視販售情形另行通知登記民眾。

詳細資訊可洽吉安鄉公03-8523126轉農業課。

