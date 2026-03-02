　
社會焦點

1.35億搶下馬王「內部曝光」！得標哥開心比YA：比山豬王有價值

記者呂佳賢、葉品辰／台北報導

檢調偵辦太子集團案查扣大批資產，其中包含33輛豪車與多輛頂級超跑，今(2)日開放閱覽並舉行競標；現場最受矚目的「四大神獸」之一——Ferrari LaFerrari（馬王）最終以新台幣1億3500萬元拍出。得標者為車業人士，他受訪時直言價格「比預期還高」，原先評估約1億3000萬元即可標下，未料現場競爭激烈，最終多出500萬元才成功抱回。

▲四大神獸之一的法拉利馬王內部曝光。（圖／記者呂佳賢攝）

▲四大神獸之一的法拉利馬王內部曝光。（圖／記者呂佳賢攝）

得標者指出，相較於同場討論度極高、被稱為「山豬王」的Bugatti Chiron Sport，他認為馬王更具收藏價值。他分析，全台灣約僅10輛左右LaFerrari，加上該車在台灣有總代理、可合法掛牌上路，而山豬王在台灣並無總代理，無法正式領牌，實用性與流通性相對受限；再者，這輛馬王里程數僅跑2000多公里，車況極佳，更提升收藏價值。

▲▼太子詐騙集團遭警方破獲，數量龐大的豪車今天舉行競標拍賣。四大神獸之一的法拉利馬王限量超跑，由民眾以1億3千5百萬拍得。得標後民眾開心的與愛車合影。（圖／記者湯興漢攝）

▲得標者興奮與馬王合影。（圖／記者湯興漢攝）

對於未來規劃，得標者笑說打算「邊自己開、邊賣」，一方面圓夢體驗頂級超跑性能，一方面視市場狀況尋求合適買家。他也坦言，此次競標氣氛熱絡，不少買家鎖定稀有車款出手果斷，能順利標下心頭好，雖然超出預算，但仍覺得值得。

02/28 全台詐欺最新數據

太子集團競標超跑法拉利馬王

