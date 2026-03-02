嘉義市元宵活動結合歷史與防詐　台語吟詩感動全場

▲▼ 母語向下扎根！嘉義市元宵「臆燈謎」 結合歷史典故與防詐宣導寓教於樂 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

元宵佳節將至，嘉義市政府為推廣母語教育並弘揚在地文化，28日於文財殿熱鬧舉辦「臆燈謎活動」。由嘉義市母語文化教育學會統籌，結合節慶習俗與語言傳承，市長黃敏惠親臨現場，帶領大小朋友用台語動腦猜謎，現場氣氛熱烈，吸引眾多家庭共襄盛舉。

黃敏惠市長表示，母語是情感交流與文化認同的根基。台語音韻優美，承載著先人的智慧與社會脈絡。市府長期深耕在地化教學，將母語教育帶出教室，融入充滿趣味的「臆燈謎」傳統。黃市長感佩母語學會與各校教師的長期投入，讓母語在年輕世代中「穩健向下扎根」，確保文化薪傳不墜。

現場由「嘉義市幸福樂齡教育推展協會」的長輩帶來活力舞蹈開場，展現銀髮族的青春熱情。此外，活動亦結合社會時事，安排「母語防詐騙短劇」，透過親切的生活化情境提高市民防詐意識，讓母語在文化保存之外，更具社會實踐意義。

活動尾聲由學會老師現場示範「台語吟詩」，以富含節奏與情感的吟誦，展現台語特有的八音聲調與詩詞意境，令在場民眾深受感動。嘉義市母語文化教育學會理事長林佳慧強調，看見家長與孩子一起用母語思考、發笑，便是推廣母語最珍貴的成就。