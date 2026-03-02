　
生活

元宵節「2時段存錢」！命理老師：等於補整年財庫

▲▼領錢,匯錢,匯款,轉帳,ATM。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在IG擁有近17萬人追蹤的命理師王老師日前指出，年後有三大補財庫吉日，分別為3月3日元宵節、3月5日天赦日，以及3月20日土地公頭牙，被稱為開運「黃金三部曲」。其中，明天（3/3）就是元宵節，他分享在兩個黃金補財時段，只要到ATM存錢，相當於為自己補整年的財庫。

王老師表示，上元天官大帝的聖誕，掌管的是賜福，這一天存錢的話，就是藉由天官賜下的福氣轉化成實質的財富，以福生財。接著，他分享兩個黃金補財時段，首先是卯時（5:00-7:00），這個時段木氣生發、陽光初升，主「開財門」，適合想提升正財運、拓展新機會的朋友。

再來是巳時（9:00-11:00），火氣升騰、財星當令，主「入財庫」，適合想守財、提升一點偏財運的朋友。具體做法則是到ATM，往常用帳戶存錢，金額不拘。或是往自己的聚寶盆或存錢桶，存入168元，存完唸一句「天官賜福，財入我庫，福財雙全，大吉大利！」

年後三大補財庫吉日　把握3/3、3/5、3/20

另外，年後有三大補財庫吉日除了3月3日元宵節，還有3月5日天赦日，以及3月20日土地公頭牙，被稱為開運「黃金三部曲」。王老師表示，3月3日元宵節為天官大帝誕辰，具有賜福意涵，適合祈求全年運勢順遂。3月5日天赦日則適合懺悔祈福與轉運，今年又與驚蟄重疊，更被認為有助於化解負面能量。

至於3月20日土地公頭牙，則是祈求正財與事業發展的重要時機，從事業務、生意或投資相關民眾多會把握參拜。民俗觀點認為，驚蟄象徵萬物甦醒，也代表新一輪氣場轉換。專家提醒，此時應避免口舌爭執，保持環境整潔，並調整作息與心態，有助於迎接新一波運勢循環。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

元宵節天赦日土地公補財庫開運

