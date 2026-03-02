　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拖吊業者10公里收10萬？　交通部：下半年提草案「權利義務明確化」

▲▼民進黨立委李坤城召開「防止道路拖吊趁火打劫 立委李坤城籲建立定型化契約及評鑑機制」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲「防止道路拖吊趁火打劫 立委李坤城籲建立定型化契約及評鑑機制」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

鑑於近日接連發生縣市道路救援拖吊業者收費爭議事件，包括「10公里索價10萬元」及「2公里收費5萬1千元」等案例，引發社會高度關注。民進黨立委李坤城今（2日）召開記者會，要求交通部在1個月內邀集地方政府開會討論訂定拖吊救援服務的定型化契約，推動業者專業登錄機制，並設置公開查詢平台與黑名單制度，保障雙方權益，並希望以在上半年完成為目標。交通部則當場回應，相關草案預計於下半年提出。

對惡意加價違規行為採裁罰與停權並行

李坤城表示，過去類似案件多透過消保機制處理，高公局及公路局已有定型化契約，但由地方政府管轄的一般道路拖吊仍未訂定相關定型化契約，建議可由交通部訂定指引，供縣市政府參考辦理。交通部上週也已回應，將邀集縣市政府研議針對一般道路拖吊訂定定型化契約。另有部分市區道路拖吊案件若跨快速道路部分，中央也應該研擬相關規範。

李坤城提出3項具體建議，第一，建立全國統一收費與揭露制度：由交通部訂定拖吊費率上限與計價公式，並強制業者公開收費表，未揭露即處罰；第二，推動業者專業登錄制度：建立道路救援業登錄與證照機制，符合設備、保險與訓練等條件始得營業，並設公開查詢平台與黑名單制度；第三，整合申訴與稽查機制：統合跨機關權責，建立全國申訴追蹤平台，並對惡意加價等違規行為採裁罰與停權並行。

李坤城認為，如此方能遏止極少數的不肖拖吊業者趁火打劫，並要求交通部於1個月內邀集地方政府研商並訂定相關指引。

交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯表示，近期拖吊爭議案件確實增加。高公局及公路局部分已訂有拖吊服務管理規範，包括業者納管、執行拖吊須簽署三聯單等機制；至於地方政府管轄道路，因近期消費糾紛頻傳，交通部將邀集地方政府研議訂定「應記載及不得記載事項」，內容包括，第一，拖吊收費資訊明確化；第二，拖吊服務作業流程明確化；第三，拖吊雙方權利義務明確化，相關草案預計於下半年提出。

可能涉及詐騙或組織犯罪

李坤城指出，依消保處提供資料，自2023年至2025年間，各地方政府受理車輛拖吊消費申訴案件分別為2023年20件、2024年35件、2025年64件，呈現倍數成長趨勢。申訴類型以業者任意哄抬價格為大宗，另包含拖吊過程造成車輛毀損、未提供發票，以及保險或信用卡公司配合之拖吊業者未出車，導致民眾額外支付費用等情形。由此顯見，拖吊爭議問題確有增加趨勢，甚至可能涉及詐騙或組織犯罪。

行政院消保處副處長陳星宏回應，拖吊爭議案件確實逐年增加，一般道路目前尚無統一拖吊收費標準，資訊不透明易衍生坐地起價問題，過年期間的2個特殊案例恐已涉及詐欺與組織犯罪，所以交通部應優先訂定收費標準，其他應記載事項可再邀集相關單位討論。並提醒消費者應貨比三家，先行了解收費情況。

警政署刑事警察局副局長蔡燕明表示，拖吊收費爭議案件確實偏多，警方受理後多依詐欺、強制或組織犯罪等罪嫌移送，但部分業者採取規避手法，導致最終不起訴情形居多，成案率偏低。對於近期相關不法案件，警方將持續加強查處，依法究辦。

李坤城強調，中央機關在制度面已訂有相關規範與管理機制，方向大致完備；然而，地方政府層級卻普遍缺乏明確配套，導致目前多數爭議案件集中發生在地方管轄範圍內，形成監管落差與執法困難。

李坤城呼籲，應於1個月內儘速邀集各地方政府召開會議，就定型化契約內容、「應記載及不得記載事項」進行統一規範與補強，同步建立業者評鑑機制、明確訂定收費費率上限，並推動違規業者黑名單制度。透過制度透明化與資訊公開化，讓民眾在面對相關消費爭議時，有清楚且可信賴的依循依據，同時也讓警方及主管機關在執法與裁罰上具備明確法源與標準。

拖吊業者10公里收10萬？　交通部：下半年提草案「權利義務明確化」

拖吊業者10公里收10萬？　交通部：下半年提草案「權利義務明確化」

民怨遭拖吊業者坑殺！白委提修法全面納管　漫天喊價最高罰100萬

春節有民眾開車在新北烏來山區拋錨，聯繫拖車業者拖往新店維修，10公里卻被開價10萬元，桃園則發生業者拖吊電動機車，2公里開價5.1萬。對此，民眾黨立委陳清龍今（2日）表示，不肖業者濫用民眾恐慌心態惡意坑殺，宛如攔路流氓，但交通部長期怠惰不作為，所以他將推動修正《公路法》，除全面納管車輛拖救業，亦要求主管機關訂定定型化契約範本及其「應記載及不得記載事項 」，違者將可處10萬至100萬以下罰鍰。

民眾黨一日北高爆交通違規　黨部道歉了

收假日「國道11路段」易塞　國5可能龜速11小時

國道連8起事故　下午湧北返車流「12路段易塞」

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

