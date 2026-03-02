　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郭正亮稱「哈米尼主動殉教」！網吐槽：11傻不是叫假的

名嘴郭正亮（中）這套「哈米尼主動獻頭」的說法顯然無法說服廣大網友。（本刊資料照）

▲名嘴郭正亮（中）這套「哈米尼主動獻頭」的說法，顯然無法說服廣大網友。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

美國總統川普於2月28日聯手以色列發動「史詩怒火行動」，閃電空襲伊朗並擊斃最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），此一震撼彈不僅重創伊朗政權，也讓過去多次斷言「美國不敢打伊朗」的名嘴郭正亮再度陷入輿論風暴。

針對網友譏諷其預測「翻車」，郭正亮昨（1日）在政論節目《國際直球對決》中語出驚人，主張86歲的哈米尼當天堅持前往辦公室上班是為了「故意殉教」，試圖以此凝聚內部團結，這番「黑暗兵法」般的言論隨即引發網路熱議與群起嘲諷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭正亮在節目中分析，哈米尼身為國家領袖，理應躲入地下碉堡避難，但他卻帶著女兒、女婿及多位高層官員前往辦公室，營造出一種故意被炸的「殉教氛圍」，好讓數百萬伊朗民眾上街團結對外。

郭正亮更批評美國、以色列選在阿曼調停談判有進展之際發動攻擊，行為如同「偷襲珍珠港」，痛批川普此舉「不講武德」，未來將難以收拾國際正當性與阿拉伯世界的信任。他強調，除非美國動員百萬地面部隊登陸，否則光靠空襲絕不可能推翻革命衛隊鞏固的政權。

然而，這套「主動獻頭」的說法顯然無法說服廣大網友。PTT與各大社群平台紛紛湧入酸民，吐槽郭正亮的邏輯「極具創意與喜感」，甚至有人戲稱這是「台灣版的胡錫進」。

網友們不解地質疑，哪有獨裁者會帶著接班梯隊與親生骨肉一起陪葬，更有民眾直指郭正亮過去曾斷言高市早苗不會大勝、美國打不了委內瑞拉等言論皆已破功，紛紛留言開酸：「原來是公子獻頭啊」、「殉教殉到家人一起拖下去」、「11傻真的不是叫假的」，認為其說法只是在為自己先前的錯誤預測硬凹找台階下。


更多鏡週刊報導
快訊／球迷大勝利！WBC東京預賽「搞封鎖」被罵爆　社群禁令1天內急轉彎
時差擋不住熱血！費仔披台灣戰袍好敬業　驚呼：受歡迎程度超乎想像
拆解中國侵台劇本！川普為何重擊伊朗？　美智庫揭「史詩之怒」背後戰略真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黎巴嫩逃難潮！貝魯特遭空襲　31死149傷
一家四口在杜拜！　台女星揭「開戰第3天現況」
美軍F-15戰機墜毀！　疑遭友軍誤擊
1.35億馬王得標哥身分曝！台中爸「50萬買門票」帶15歲兒
導彈在天上飛！弦子夫妻困杜拜撤離計畫斷…爆聲整晚不敢睡
真主黨高階領袖「驚傳被炸死」！
1.35億馬王「內部曝光」！　得標哥開心比YA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元宵節「2時段存錢」！命理老師：等於補整年財庫

金門小三通恢復航駛　今日已有16班次受天候取消

台灣四面環海為何「海洋科系」卻冷門？內行揭關鍵：與歷史有關

冷戰不超過兩天！社群瘋傳「48小時法則」：感情長久的關鍵在於及時「翻篇」

一堆人收到「中獎通知」　內行曝3招識破：百分之百是詐騙

前房客忘登出Netflix　他在Threads問「能借看兩晚嗎？」釣出本人

交往4年男友中了80萬不說！她見1行為徹底心寒：最後一根稻草

「不得不」變「有機會」！社群瘋傳心態轉換法：一個詞讓厭世苦差事變生活小確幸

郭正亮稱「哈米尼主動殉教」！網吐槽：11傻不是叫假的

觀光節慶祝大會齊聚業者　陳世凱：「不求暴衝成長」盼雙質並進

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

元宵節「2時段存錢」！命理老師：等於補整年財庫

金門小三通恢復航駛　今日已有16班次受天候取消

台灣四面環海為何「海洋科系」卻冷門？內行揭關鍵：與歷史有關

冷戰不超過兩天！社群瘋傳「48小時法則」：感情長久的關鍵在於及時「翻篇」

一堆人收到「中獎通知」　內行曝3招識破：百分之百是詐騙

前房客忘登出Netflix　他在Threads問「能借看兩晚嗎？」釣出本人

交往4年男友中了80萬不說！她見1行為徹底心寒：最後一根稻草

「不得不」變「有機會」！社群瘋傳心態轉換法：一個詞讓厭世苦差事變生活小確幸

郭正亮稱「哈米尼主動殉教」！網吐槽：11傻不是叫假的

觀光節慶祝大會齊聚業者　陳世凱：「不求暴衝成長」盼雙質並進

伊朗封鎖荷姆茲海峽　經部認「部分」石油天然氣進口受影響

敦促各方停止軍事行動！　陸官方證實：1名中國公民在伊朗死亡

快訊／多架美國戰機失事墜毀　科威特國防部證實了

影城買票…一看售票員竟是「大咖金馬男星」　他臨時起意驚喜寵粉

元宵節「2時段存錢」！命理老師：等於補整年財庫

學者：出手伊朗是川普最具風險決定　全球最接近「全面失控」的時刻

金門小三通恢復航駛　今日已有16班次受天候取消

三都拖累！　前2月移轉棟數年減3.7%

黎巴嫩掀逃難潮！以色列「目標真主黨」空襲貝魯特　31死149傷

蔡依林代言星宇美出新高度！妝容+體態升級的5大關鍵

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　全台下3天

明降10℃！　全台「雨最大」地區曝

美殲滅伊朗高官　許美華：台灣再不懂就真了瞎

這款堅果冷門卻護心！專家大推

伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一文看懂殘酷始末！

明雨最大！　鋒面掃全台

回到秋冬！　明冷空氣一波波南下

2萬名旅客滯留！阿聯政府超霸氣「全買單」

北捷車廂「年輕媽管教孩」遭陌生男襲擊　12歲女兒急護母

櫃檯下有監視器　診所發聲明：無拍攝錄製

今彩539頭獎狂開4注！獎落3縣市

美國不敢打伊朗！陸企董座才喊「這是中國的底線」尷尬了

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

更多熱門

相關新聞

2000億遺產全交郭碧婷！向華強曝「2兒子反應」

2000億遺產全交郭碧婷！向華強曝「2兒子反應」

香港影視大亨向華強與向太（陳嵐）早前宣布，將價值2000億的遺產交由大兒媳郭碧婷管理，兒子向佐、向佑一毛錢都拿不到，引發熱議。對此，向華強再度回應，直言自己如今的決定就是「隨心所欲」，也透露兩個兒子的反應。

郭正亮：哈米尼故意殉教、美國不講武德　川普國內外都搞翻看怎收尾

郭正亮：哈米尼故意殉教、美國不講武德　川普國內外都搞翻看怎收尾

台積電中國廠獲利最高　成熟製程竟賺贏AI

台積電中國廠獲利最高　成熟製程竟賺贏AI

輝達漲4成不算猛　AI時代真正大黑馬浮現

輝達漲4成不算猛　AI時代真正大黑馬浮現

解析台積電財報！　美國轉盈、日本大虧關鍵曝

解析台積電財報！　美國轉盈、日本大虧關鍵曝

關鍵字：

郭正亮鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

快訊／8級強風要來了　全台下3天

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面