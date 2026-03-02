郭正亮稱「哈米尼主動殉教」！網吐槽：11傻不是叫假的

▲名嘴郭正亮（中）這套「哈米尼主動獻頭」的說法，顯然無法說服廣大網友。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

美國總統川普於2月28日聯手以色列發動「史詩怒火行動」，閃電空襲伊朗並擊斃最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），此一震撼彈不僅重創伊朗政權，也讓過去多次斷言「美國不敢打伊朗」的名嘴郭正亮再度陷入輿論風暴。

針對網友譏諷其預測「翻車」，郭正亮昨（1日）在政論節目《國際直球對決》中語出驚人，主張86歲的哈米尼當天堅持前往辦公室上班是為了「故意殉教」，試圖以此凝聚內部團結，這番「黑暗兵法」般的言論隨即引發網路熱議與群起嘲諷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭正亮在節目中分析，哈米尼身為國家領袖，理應躲入地下碉堡避難，但他卻帶著女兒、女婿及多位高層官員前往辦公室，營造出一種故意被炸的「殉教氛圍」，好讓數百萬伊朗民眾上街團結對外。

郭正亮更批評美國、以色列選在阿曼調停談判有進展之際發動攻擊，行為如同「偷襲珍珠港」，痛批川普此舉「不講武德」，未來將難以收拾國際正當性與阿拉伯世界的信任。他強調，除非美國動員百萬地面部隊登陸，否則光靠空襲絕不可能推翻革命衛隊鞏固的政權。

然而，這套「主動獻頭」的說法顯然無法說服廣大網友。PTT與各大社群平台紛紛湧入酸民，吐槽郭正亮的邏輯「極具創意與喜感」，甚至有人戲稱這是「台灣版的胡錫進」。

網友們不解地質疑，哪有獨裁者會帶著接班梯隊與親生骨肉一起陪葬，更有民眾直指郭正亮過去曾斷言高市早苗不會大勝、美國打不了委內瑞拉等言論皆已破功，紛紛留言開酸：「原來是公子獻頭啊」、「殉教殉到家人一起拖下去」、「11傻真的不是叫假的」，認為其說法只是在為自己先前的錯誤預測硬凹找台階下。



更多鏡週刊報導

快訊／球迷大勝利！WBC東京預賽「搞封鎖」被罵爆 社群禁令1天內急轉彎

時差擋不住熱血！費仔披台灣戰袍好敬業 驚呼：受歡迎程度超乎想像

拆解中國侵台劇本！川普為何重擊伊朗？ 美智庫揭「史詩之怒」背後戰略真相