生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣四面環海為何「海洋科系」卻冷門？內行揭關鍵：與歷史有關

台灣四面環海卻不念海洋科系？網揭背後真相。（示意圖／pexels）

▲台灣四面環海，海洋相關科系卻始終不熱門。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

海洋科系真的沒前途嗎？學測成績公布後，選填志願話題再度升溫。近日有網友在Threads發文拋問：「台灣明明是海島型國家，為什麼海洋相關科系卻不熱門？」貼文曝光後，引發大量討論，不少人從歷史政策、文化發展到產業薪資結構等層面分析原因。

台灣海島國家，為何海洋科系不夯？

該名網友表示，自己雖非就讀海洋相關科系，但始終好奇，台灣四面環海，理論上應該與海洋產業密切連結，然而大學科系只要掛上「海洋」二字，報考熱度往往不如電資、醫學等熱門領域。

此話題迅速引發共鳴，有人認為問題不只在產業，而是與歷史脈絡有關。

與「海禁政策」有關？

部分網友指出，台灣長期以來的政策背景，可能影響民眾對海洋的距離感。有人提到，從歷史角度觀察，華人社會曾存在「海禁」思維，對海洋抱持保守甚至防範態度。

在台灣戒嚴時期，沿海地區也曾實施嚴格管制。當時海岸高潮線向內500公尺範圍列為管制區，由警備總部海防部隊管理，區域內限制開發、攝影與新建設施。這段歷史讓不少人認為，民眾與海洋之間形成了一段時間的隔閡。

有網友形容，過去山區與海岸均設有諸多限制，使自然空間與日常生活逐漸疏離，也影響了海洋文化的延續與發展。

出路與薪資才是關鍵？科技業磁吸效應強

除了歷史因素，也有不少人從現實層面分析，認為科系熱度往往與未來薪資及產業發展高度相關。

有網友直言，近年大學熱門科系多集中在電機、資訊工程與醫學相關領域，背後原因與高收入及產業規模密切連動。相較之下，海洋科學、海洋環境或漁業相關產業的就業市場較小，薪資成長空間也不若科技電子業明顯。

甚至有自稱海洋科學系畢業的網友分享，同學畢業後從事相關工作的比例並不高，部分轉往其他產業發展。

海洋產業發展落差？產學連結成討論焦點

討論中也出現另一種聲音，指出台灣其實擁有優秀的海洋科研基礎與研究資源，但產業規模與科技業相比仍存在差距。當學生在選填志願時，自然會考量未來職涯發展與經濟條件，進而影響志願排序。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）早前到威爾斯進行一日訪問，受到當地民眾熱情迎接。行程中，凱特因王室禮節緣故，婉拒一名民眾的簽名要求，改以握手和擁抱化解尷尬。

