大陸 大陸焦點 特派現場

持港澳台證件可申請！　陸新增撤離伊朗第5條生命線「土庫曼口岸」

▲▼ 以色列1日持續轟炸伊朗，德黑蘭竄起濃濃煙霧。（圖／翻攝自X）

▲ 以色列持續轟炸伊朗，德黑蘭竄起濃濃煙霧。（圖／翻攝自X）

記者任以芳／綜合報導

中東站戰火升級，已經有中國公民受傷與死亡。中國駐伊朗使館今（2）日稍早發出最新撤離通知，「提醒在伊朗中國公民盡快撤離」，該公告從原本四條陸路口岸，新增一條陸路Sarakhs口岸（伊朗—土庫曼斯坦邊境口岸），專門開放給港澳台也可申請撤離。持有6個月以上台胞證台灣人，只要持有離土機票確認單，待土政府批准後方可赴口岸申辦過境簽證。

中國駐伊朗使館昨1日中午宣布四條離陸路可通行，該公告列出四條陸路口岸入境，只限定持中國護照免簽入境。釋出口岸分別是：一、陸路入境阿塞拜疆：阿斯塔拉口岸，通行時間9：00—16：00；二、陸路入境亞美尼亞：阿加拉克口岸，免簽入境；三、陸路入境土耳其：凡省、阿勒、哈卡里口岸；四、陸路入境伊拉克：沙拉姆切口岸，需提前辦理電子簽證或在口岸辦理臨時簽證。

今天2日最新消息，中國駐伊朗使館於今12點43分官網最新撤離通知，內容稱美國、以色列對伊朗發動軍事行動。中國駐伊朗使領館提醒在伊中國公民進一步加強自身安全防範，避免前往軍事設施、遊行集會等敏感區域，盡快通過適當方式撤離。截至3月1日晚，撤離通道可通行。

除了原本1日公布1日公布四條陸路通道，今日新增Sarakhs口岸（伊朗—土庫曼斯坦邊境口岸），通行條件：入境土庫曼斯坦需辦理簽證。

申請要求，請需經土撤離的中國公民（含港澳台同胞）提前聯繫中國駐伊朗使館，提供有效期6個月以上中國護照（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等）彩色資料頁、離土機票確認單，待土政府批准後方可赴口岸申辦過境簽證。中國公民自口岸入境後，將統一乘坐交通工具前往阿什哈巴德國際機場，按土方要求盡快離境。

