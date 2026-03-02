　
社會 社會焦點 保障人權

海巡小王打敗職軍人夫！尪留營妻帶同袍回家睡　手機曝超綠真相

▲女藝人摩鐵不倫被周刊拍到。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲軍人留營沒想到妻子竟帶同袍回家睡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

職業軍人的阿志（化名）與妻子結婚多年，因任務常聚少離多，未料阿志一次留營期間，妻子竟謊稱赴嘉義出差，實際上把前海巡同袍小民（化名）帶回家過夜，甚至被勸離婚重組新生活。阿志事後怒提告求償50萬元，高雄地院審理後認定小民介入婚姻屬實，判賠20萬元，二審駁回上訴，全案定讞。

判決指出，阿志與妻子2019年結婚，兩人同為軍職，平日聚少離多。2024年8月，阿志因任務留營無法返家，事先告知妻子；未料妻子也稱要到嘉義出差，讓阿志不疑有他。

但幾天後情勢急轉直下，妻子突然向阿志攤牌要離婚，坦承已愛上他人。阿志追問下才驚覺，對方竟是妻子的前海巡同袍小民，兩人早已發展不倫關係。

阿志檢視妻子手機更發現關鍵證據，原來在他留營期間，妻子根本沒出差，反而直接把小民帶回兩人住處過夜，之後還一起返回台東老家，訊息內容顯示，小民多次勸妻子離婚，並承諾會給她「幸福的未來」，阿志氣得同意離婚，隨即提告指控小民侵害配偶權，求償50萬元。

鳳山簡易庭審理時，小民否認兩人有染，辯稱當天到阿志家中還有其他朋友在場，但始終提不出任何人證或事證。法官認為其說法空泛、無從查證，形同「幽靈抗辯」，不予採信，判應賠償20萬元。

小民不服提起上訴，但二審仍認定他未能舉證推翻原判，駁回上訴，全案確定。

老公留營同袍回家睡法官幽靈抗辯

