1.35億馬王得標哥身分曝！台中爸「50萬買門票」...帶15歲兒朝聖

台中林小弟與爸爸專程北上參與太子集團扣案名車拍賣會，拿著模型車與心儀的實車合照。

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團來台設點洗錢案，查扣33輛共值近5億元的各式名車，今（2日）借用台灣警察專科學校場地一字排開，囑託行政執行署台北分署公開拍賣，吸引266組來自全國各地的民眾參與，最高成交價為12年車齡的法拉利限量款「馬王」，以1.35億元拍定，也有許多人志在賞車，能近距離跟自己心中的神駒合照，就高興不已。

來自台中的15歲林小弟弟，從隨身背包不停拿出名車模型，穿梭現場找到對應的實車，專注拍照錄影。林爸爸說，今早6點從台中出發，因兒子喜歡超跑，所以特別北上看車，付50萬元保證金當成買門票，模型車是兒子的收藏、「這邊（現場）幾乎一半以上，他都有模型！」今天帶來幾個較有代表性、特別喜歡的車款。

林爸爸說，兒子今天拍照錄影後，會剪輯成短影音PO網，被問到家裡有幾輛超跑，林爸爸笑說「模型是很多啦！」兒子也會到處去看車展、南北都跑，以前沒參加過這種名車拍賣會，但曾陪兒子專程到澳門看展拍車，「有試坐、沒試乘啦！」

從事汽車GPS製造銷售的林爸爸說，兒子開心他就開心，今天到現場感覺蠻震撼的，一次可以看到「四大神獸」、這麼多名車，很不容易，兒子最喜歡的，就是這輛LAFERRARI（即法拉利「馬王」），被問到那「山豬王」（即BUGATTI Chiron Sport）呢？林爸爸笑說：「山豬王是我喜歡的！」

柬埔寨太子集團來台涉洗錢被查扣的33輛名車，2日借用台灣警察專科學校場地一字排開法拍。

今到場繳交50萬元保證金取得應買資格的266組民眾，來自全國各地，因人數太多、擠爆設在警專大門的報到處，幸好沒延遲拍賣程序，其實不少人與林氏父子同樣志在賞車，保證金事後可無息退還。而林小弟弟最喜歡的「馬王」，有4位應買者競爭、歷經13次出價纏鬥，知名外匯車商謝瑞益2度加碼各1000萬元與950萬元，推上1.2億元，最後謝男以1.35億元拍定。

本次拍賣標榜的「四大神獸」中，被稱為「蛙王」的PORSCHE保時捷 918 SPYDER，以5600萬元拍定，為全場第2高價，至於另2大神獸，「山豬王」起標價9500萬元流標，以旗魚為流線外型設計靈感的McLaren 麥拉倫 P1超跑，起標價7000萬元也流標。

266組來自全國各地的應買人，將拍賣會現場擠爆。

除上述2大神獸流標，還有McLaren Senna 起標價6400萬元、McLaren Senna 起標價9000萬元，也因無人出價而流標，全場共拍定24輛車、總價4億3662萬元，拍定價款一律在今天下午2點前，匯款到台北分署指定帳戶付清，今下午3點30分前可查到入帳紀錄，即可現場點交。

至於未拍定的9輛車，據悉將運回和平大苑地下停車場繼續保管，將等法院審理告一段落，才有機會重新拍賣。