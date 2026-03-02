觀光節慶祝大會齊聚業者　陳世凱：「不求暴衝成長」盼雙質並進

▲觀光節慶祝大會。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署今舉行「2026觀光節慶祝大會頒獎典禮」，邀集300位觀光業者齊聚，交通部長陳世凱致詞指出，台灣觀光最重要是要把體質調整好，不求快速前進、暴衝式成長，希望「產值、品質」雙質並進。

陳世凱今天出席觀光節慶祝大會表示，今年新春年假旅遊人次就創下新高，旅宿也比去年春節成長2.89%。去年整體旅宿住客人次已達8200萬人次，且有561艘國際郵輪停靠台灣，人數來到115萬人次，其中，國際旅客占41％，讓國際旅客來台成長70萬人次。

陳世凱表示，今年國籍航空將增加29架新飛機，提升空中疏運量能，無論是國人出國，還是歡迎國際旅客，3家國籍航空都會更有競爭力引來客人；鐵道部分，山嵐號、海風號及鳴日號也讓國際客看到台灣軌道運輸的美。另外，今年北迴之巔、微笑南灣計畫將投入超過100億元預算，將台灣觀光景點打造得更好。

陳世凱也說，針對大家關心的自行車旅行，政府將投入大量預算資金，今年底前會串接超過1000公里的自行車道，完成「環島2號線」。

他表示，台灣觀光最重要是要把體質調整好，不求快速前進、暴衝式成長，政府會把該做的交通、景點維護做好，希望業者也一起來努力把品質做好，觀光業在台灣要雙質並進，希望2030年能達到兆元產值，更重要是品質需符合國際旅客期待。

觀光署表示，此次大會表揚169組國內外觀光產業卓越貢獻獎得主，最高榮譽的「台灣觀光特別貢獻獎」由綠色目的地基金會（Green Destinations）創辦人Albert Salman及雲朗觀光集團總經理盛治仁獲獎。