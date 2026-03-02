傳李四川辭呈3/10生效　蘇巧慧：各候選人節奏都尊重

▲蘇巧慧、侯友宜入座後，頻頻低頭交談，針對市政議題交換意見。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

新北市長選戰，台北市副市長李四川已於2月向台北市長蔣萬安遞出辭呈，傳出批核時間為3月10日。李四川則說，是否10日離職他還未收到消息，9日本來就有排定主持社子島都委會。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（2日）表示，各黨各個候選人都有自己的節奏，都尊重。她自己的話，就是繼續勤走基層，並且提出政見跟願景。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（2日）上午出席八里污水處理廠移交典禮，與新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等同框。蘇巧慧受訪時表示，八里汙水處理廠是全國最大的汙水處理廠，而目前處理的汙水，有七成來自新北市，基於管用合一，在今天移交後，應該更能貼近使用狀況。

蘇巧慧指出，汙水處理其實也是中央地方合作，讓市民生活更好的具體案例，未來也希望這些中央地方合作的案例能持續下去。大家遇到困難也要一起解決，這是大家期待的，「今天這麼大的事情，新北的大事，我們當然來關心」。

針對台北市副市長李四川預計3月10日請辭，投入新北市長選舉，蘇巧慧認為，各黨各個候選人都有自己的節奏，都尊重。她自己的話，就是繼續勤走基層，並且提出政見跟願景。

蘇巧慧表示，參選五百多天以來，大家可以看得到，「我真的是勤走新北市的每一個地方，聽大家的聲音，也讓大家更認識我」，並且提出了六大福利政見，提出願景。這種認真、會做事的態度，就是她未來做新北市政的態度。

蘇巧慧強調，最認真的參選人將來也會做最認真的市政準備，希望做一個最認真的團隊，能夠讓新北市民願意託付新北市給我們，一起來努力。

此外，蘇巧慧也提到，特別感謝身旁在地的議員鄭宇恩，這幾年來八里地區的事情，尤其八里汙水廠部分，也是鄭宇恩不斷在新北市議會提出質詢，讓大家更了解其實這裡有非常多的問題待解決。有這樣的好議員是地方之福，未來也希望能和鄭宇恩一起合作，讓鄭宇恩質詢蘇巧慧。