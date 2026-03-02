中榮嘉榮醫療垂直整合再升級　強化雲嘉區域醫療服務

▲▼中榮與嘉榮深化醫療策略聯盟：建置區域精準醫療體系，全面提升雲嘉地區急重症照護量能。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



臺中榮民總醫院（以下簡稱中榮總院）與嘉義分院（以下簡稱嘉榮）於今日（2日）正式宣佈啟動「醫療垂直整合再升級」計畫。由中榮總院長傅雲慶率領醫學中心核心團隊進駐嘉義，針對雲嘉地區超高齡社會需求，導入精準醫療與急重症照護資源，建構「總院技術支援、分院在地診療」的雙軌服務體系，守護雲嘉南地區鄉親與榮民（眷）之健康。

一、 醫學中心團隊進駐，填補在地專科缺口

嘉義分院院長陳正榮表示，為因應嘉義地區人口結構老化及醫療需求多元化，中榮總院自115年3月起，擴大支援規模至24科別、共計55位專科醫師駐診。本次升級重點在於補足在地醫療缺口，包含引進小兒心臟專科開展心導管介入治療，並強化神經內科、直腸外科、新陳代謝科、泌尿科及復健科之診療量能，由多位醫學中心主任級醫師親自執診，顯著提升區域醫療之專業深度。

二、 落實分級醫療，建置跨院轉診「綠色通道」

為優化民眾就醫流程，中榮與嘉榮推動醫療垂直整合。民眾於嘉義分院進行診斷後，若涉及精密手術或高度複雜之療程，將透過「綠色通道」轉診機制，直通台中總院接受醫學中心等級之治療；術後則可轉回嘉義分院進行門診追蹤與復健。此模式不僅能有效落實分級醫療，亦免除患者及家屬往返兩地之舟車勞頓，實現「醫學中心品質、社區就醫便利」之目標。

三、 發展精準醫療與急重症網絡，救心救腦救生命

中榮總院長傅雲慶指出，嘉義分院未來將定位為「精準尖端醫療社區醫院」。核心發展策略包含：

急重症應變： 建置區域神經醫學次中心與「遠距腦中風會診機制」，提升急性腦血管疾病之即時處置率。

精準治療： 引進高階微創泌尿手術與腫瘤精準化療技術。

整合照護： 成立「心、腎、代謝」共照團隊，推動一站式門診，強化慢性病管理效能。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋亦到場見證，肯定中榮總院以技術突破與整合照護為核心，將醫學中心資源深度植入嘉義地區。此舉不僅強化了區域醫療網的韌性，更為雲嘉南鄉親打造了兼具專業深度與在地溫度的健康防護體系。