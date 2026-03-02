　
    • 　
>
地方 地方焦點

1.9億打造觀光新門戶！七星潭旅服中心動土　建築盡收山海美景

▲▼「七星潭風景區旅遊服務中心及景觀廊帶興建工程」舉行盛大開工動土典禮，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「七星潭風景區旅遊服務中心及景觀廊帶興建工程」舉行盛大開工動土典禮，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府致力推動觀光升級，備受矚目的「七星潭風景區旅遊服務中心及景觀廊帶興建工程」2日舉行盛大開工動土典禮。典禮由花蓮縣長徐榛蔚親自主持，衆多貴賓出席見證，現場氣氛隆重熱鬧，象徵這項花蓮觀光的指標性建設正式啟航，工程預計明年8月前完工，未來將成為迎接國內外旅客體驗七星潭之美的重要門戶。
 
為全面升級七星潭風景區的軟硬體設施，縣府於113年積極向交通部觀光署爭取「七星潭風景區整體風貌提升計畫」競爭型計畫，並成功獲核定總經費新台幣1億8,609萬1,580元，其中中央補助1億1,944萬2,830元，地方配合款6,664萬8,750元。計畫以四年為期，不僅將逐步優化景區設施，更將串聯周邊觀光資源推出亮點活動，展現花蓮作為海洋城市的獨特魅力，全力推升花蓮觀光發展。

▲▼「七星潭風景區旅遊服務中心及景觀廊帶興建工程」舉行盛大開工動土典禮，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）
 
縣長徐榛蔚表示，七星潭不僅擁有壯麗海景與獨特的礫石弧形海岸，更是許多旅人對花蓮的第一印象，具備國際級景點的潛力。本次工程以宏觀視角出發，致力將七星潭打造為融合自然美景與完善服務的國際觀光門戶，這也是花蓮觀光基礎建設邁入嶄新里程碑的重要象徵。期許未來旅服中心啟用後，能提供旅客更貼心、友善且具在地特色的服務。今年也會開始優化兩潭自行車道工程，尤其四八高地車道會鋪設鋼構橋，施作可騎乘的友善自行車道路段並連接花蓮港、花蓮市區，最後至鯉魚潭自行車道，讓自行車道系統可以更完善。

▲▼「七星潭風景區旅遊服務中心及景觀廊帶興建工程」舉行盛大開工動土典禮，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼建築造型靈感取自「鯨魚母子」，象徵海洋孕育生命的包容意象，預計明年8月前完工。（示意圖）

 觀光處長余明勲表示，本案委由黃毓清建築師操刀，建築概念以「流動的曲線」呼應七星潭海岸線的自然律動。造型靈感取自「鯨魚母子」，象徵海洋孕育生命的包容意象，同時傳達「鯨躍太平洋」的蓬勃能量。主體建築由一大一小兩座弧形量體構成，兼顧不同功能分區需求，並在立面上營造出柔和的視覺美感。此外，屋頂特別規劃為可步行的景觀坡道，完工後，旅客將能登高將太平洋的壯闊與中央山脈的蒼翠盡收眼底，打造獨一無二的觀景平台。
 
除興建旅服中心主體外，本計畫亦同步進行周邊景觀廊帶的優化。透過整體環境的整合設計，營造更友善的步行動線與休憩節點，讓旅客從抵達七星潭的那一刻起，便能沉浸在開闊、舒適且具國際質感的遊憩氛圍中。

▲▼「七星潭風景區旅遊服務中心及景觀廊帶興建工程」舉行盛大開工動土典禮，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）
 
縣府最後也特別感謝交通部觀光署對本計畫的大力支持與經費挹注。透過中央與地方攜手合作，不僅強化了花蓮重要觀光節點的服務量能，更為東部海岸的觀光環境注入嶄新活力，展現共同推動國際觀光發展的具體成果。

與會來賓包括傅崐萁立委服務處主任柏江生、觀光署花東縱谷國家風景區管理處科長古淑如、外交部東部辦事處長陳俊郎、花蓮航空站主任林國勇、花蓮港務分公司行政處副處長蔡青萍以及多位縣議員共同祈求工程圓滿順利。

更多詳情請至：
花蓮觀光資訊網-最新消息 https://tour-hualien.hl.gov.tw/News_Content.aspx?n=96&s=9645花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/
「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服https://hualien.travel/ai-service/
 

1.9億打造觀光新門戶！七星潭旅服中心動土　建築盡收山海美景

相關新聞

天鵝宴飄香古坑　雲林產業實力變身觀光亮點

天鵝宴飄香古坑　雲林產業實力變身觀光亮點

縣長張麗善昨（28）日應邀參加雲林縣觀光協會於古坑綠色隧道「鵝童驛站」舉辦「228天鵝宴全鵝饗宴」。張麗善致詞時感謝觀光協會等單位舉辦「天鵝宴」，成功將雲林優質鵝肉從產地直送餐桌，讓產業實力轉化為觀光魅力，吸引遊客走進雲林、品味雲林。

東華大學觀光學系新秀　投入雄獅集團人才計畫

東華大學觀光學系新秀　投入雄獅集團人才計畫

國人1月出國176.5萬人次創新高　較去年同期增近1成

國人1月出國176.5萬人次創新高　較去年同期增近1成

陸史上最長春節假期結束 5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

陸史上最長春節假期結束 5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

嘉義老牌MOTEL熄燈　新租客2年斥768萬卡位

嘉義老牌MOTEL熄燈　新租客2年斥768萬卡位

關鍵字：

觀光新門戶七星潭旅服中心動土主體建築山海美景

