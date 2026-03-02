陸「首批」公民撤離伊朗畫面曝光　18人先平安「跨境」抵阿塞拜然

▲ 3月1日，從伊朗撤離的18名中國公民平安抵達阿塞拜疆然（陸稱阿塞拜疆）。（圖／翻攝 阿塞拜疆華僑華人協會 ）

記者任以芳／綜合報導

中東局勢緊張，昨1日下午「首批」從伊朗撤離18名中國公民已安全抵達阿塞拜然首都巴庫，目前還有50人正在撤離途中，據了解，由中國駐阿塞拜然大使館安排的大巴搭載著「首批」入境的18名中國公民駛離口岸，當地華僑華人協會在邊境口岸接應，直到全部人員安全撤離。

根據《新華社》最新消息，當地時間昨天3月1日，「首批」18名中國公民從伊朗順利通關，通過阿斯塔拉口岸平安到達阿塞拜疆。目前，「首批」從伊朗撤離的中國公民已安全抵達阿塞拜疆首都巴庫，還有50多位中國公民正在撤離途中。

據了解，昨天1日14時30分許，撤離伊朗的中國公民從阿斯塔拉口岸陸續進入阿塞拜疆境內。16時30分，中國駐阿塞拜疆大使館安排的大巴搭載著「首批」入境的中國公民駛離口岸，一共有18名人員。

《中新網》報導，阿塞拜然華僑華人協會會長包禮軍指出，目前還有50多位同胞正在撤離途中。接下來幾天，中國駐阿塞拜然大使館和阿塞拜然華僑華人協會將持續駐紮在邊境口岸，直至所有同胞全部安全撤離。

▲「首批」從伊朗撤離中國公民 。（圖／翻攝 新華社）

為保障順利通關，中國駐阿塞拜然大使館工作人員及阿塞拜疆華僑華人協會提前一天抵達邊境口岸，協調中國公民撤離事宜。包禮軍表示，他們第一時間在2小時內準備好了物資、大巴車和人員，趕往邊境，接到了從伊朗出來的第一批僑胞。

中國撤僑兵分多路。重慶市僑聯海外顧問、伊朗華僑華人聯合會執行會長馬正華昨1日指出，徵求中國駐伊朗大使館同意後，華聯會正在有序組織在伊同胞迅速撤離。

馬正華說，基於完善的信息，工作組在28日逐一與在伊同胞電話確認撤離意願，「一部分同胞計劃自行撤離，另一部分則需要華聯會組織撤離。

他指出，目前撤離工作分兩個方向推進。自行撤離的20多名同胞選擇從亞美尼亞邊境口岸通關，華聯會組織的撤離工作則同步推進。

「3月1日當天，第一批約30名同胞乘坐大巴從德黑蘭出發，前往阿塞拜然邊境口岸，後續將從阿塞拜然完成撤離，其他批次的撤離工作也正在積極聯絡籌備中。」馬正華表示。