社會 社會焦點 保障人權

基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥　滿身白粥怒告

記者郭世賢／基隆報導

基隆廟口夜市今（2日）凌晨驚傳離譜衝突事件！一對情侶在夜市享用宵夜時，竟遭一名疑似酒醉的女子無端潑灑熱粥，造成衣物、安全帽全沾滿白色粥漬，受害男子事後氣得到派出所提告公然侮辱，直呼「吃個宵夜也能被潑粥，太扯了！」

▲基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆廟口發生潑粥事件，情侶用餐一半遭酒醉女無端攻擊。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，今天凌晨5時許，溫姓男子陪同女友前往基隆廟口吃宵夜，兩人剛坐下不久，隔壁桌一名陳姓女子突然與溫男女友爆發口角爭執。陳女情緒激動，不斷飆罵髒話，下一秒竟端起桌上熱騰騰的鹹粥，直接朝溫男情侶潑灑過去，造成溫男身上、頭髮、安全帽及衣物全沾滿白色粥漬，現場一片狼藉。

攤位老闆目睹全程，無奈表示陳女當時明顯有酒醉跡象，「她好像突然看不爽旁邊的情侶，就失控暴走了。」老闆透露，事發當下雙方男子都試圖勸架，他也趕緊上前攔阻，但陳女情緒高漲，趁著現場混亂之際仍執意潑粥，所幸警方迅速趕到，才未讓衝突進一步升級。

溫男事後前往派出所提告公然侮辱，並在社群平台PO文無奈表示：「當時在基隆廟口好好的吃著鹹粥，沒想到竟然被陌生人潑鹹粥，真的是太扯了！！！做筆錄做到天都亮了。」文章曝光後短短數小時內即吸引上萬人次瀏覽，引發網友熱議。

基隆警第一分局對此表示，民眾遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網。警方強調，對於暴力行為絕對零容忍，呼籲民眾勿心存僥倖，意圖危害社會治安，警方將嚴正執法，全力維護社會秩序。全案詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。

