美以狂炸醫院學校！醫護抱新生兒轉移　伊朗官員：兩伊戰爭都沒這麼慘

中東戰火持續延燒，美軍與以色列於2月28日起發動的聯合軍事行動，已造成伊朗境內民用設施嚴重毀損。根據大陸官媒《新華社》今(2)日引述伊朗報導指出，位於伊朗南部米納布鎮（Minab）的「沙賈拉·塔耶貝」女子小學遭轟炸後，死亡人數165人，另有95人受傷。面對學校、醫院與體育館接連淪為瓦礫，伊朗衛生部發言人克爾曼普爾悲慟控訴，當前慘狀甚至超越了當年的兩伊戰爭，從所未見，十分悲慘。

大陸官媒《新華社》引述據根據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，從1日到2日多地醫院、體育館遇襲，導彈在醫院旁爆炸，醫護人員不得不抱著患者逃入煙霧瀰漫的街道。伊朗2月28日南部一所體育館被擊中，造成20名女排隊員死亡。

美國和以色列當晚持續發動空襲，德黑蘭的甘地醫院被擊中，醫院進入緊急狀態，醫務人員正在將新生兒和病人轉移到更安全的病房。

伊朗衛生部發言人克爾曼普爾悲傷的表示，伊朗至少還有三家醫院受到襲擊影響。他說，導彈擊中阿瓦士市一家醫院附近後，包括重症監護患者在內的許多患者不得不被轉移到其他醫療機構。

「我這輩子第一次目睹了即使在兩伊戰爭期間也從未見過的情景。」克爾曼普爾說，「導彈在醫院旁爆炸後，患者被醫護人員抱著，逃入煙霧瀰漫的街道。」





另外，還有一所被擊中的小學是一所名為沙賈拉·塔耶貝的女校，一座搖搖欲墜的建築冒出黑煙，建築的牆上繪有淡色的花朵，旁觀者尖叫、哀嚎並相互擁抱。救援人員用起重機和鏟子在廢墟中挖掘，現場有一堆血跡斑斑、滿是灰塵的背包。

救援人員身著軍裝，從廢墟中把一名遇難者的斷手取了出來。伊朗衛生部發言人侯賽因·克爾曼普爾表示，遇害的多數是學生。「天知道還會有多少孩子從廢墟中被救出，願上帝賜予他們的家人力量與耐心。」他在社交平台上表示。

「學生們被掩埋在這片廢墟之下。」一名男子高聲喊，他手裡拿著一堆學校課本和筆記本，「我們所愛的人、我們學生的鮮血，從他們的課本上就能看到。」

報導稱，周六是伊朗工作周的開始。正在調查襲擊的挪威人權組織Hengaw稱，襲擊發生時該校正在進行首次教學輪換，估計當時約有170名兒童在教室。

伊朗外交部長阿拉格齊譴責了此次襲擊，稱該校「在光天化日之下遭到轟炸」，「不會對這起案件坐視不理。」伊朗總統佩澤希齊揚發表聲明，「強烈譴責這一慘無人道的暴行」。

聯合國兒童基金會對伊朗學校遭襲擊表示關切，強調「以平民和民用目標（包括學校）為攻擊目標違反了國際法」。紅十字國際委員會主席斯波利亞里茨發表聲明說，「遵守戰爭規則是一種義務，而不是一種選擇。在任何國際武裝衝突中，國際人道主義法特別是《日內瓦公約》都適用。」

《新華社》評論強調，無論任何時候，軍事衝突中保護平民的紅線都不能突破，無差別使用武力的行為都不可接受，這是國際社會的普遍共識和基本道德准則。戰火紛飛下，學校、醫院等民用設施本應是維繫生機的“安全島”，更是國際法明確予以特殊保護的底線地帶。無論以何種藉口，都不能讓針對平民的無差別攻擊合法化。