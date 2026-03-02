規劃農業路徑！花蓮農林漁牧業普查處成立　今年訪查2萬1千多戶

▲▼花蓮縣政府於縣府大禮堂擧舉辦「花蓮縣農林漁牧業普查處」成立典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

114年農林漁牧業普查實地訪查工作將於今年4月10日至6月30日全面展開，為順利推動普查作業，花蓮縣政府2日於縣府大禮堂主持「花蓮縣農林漁牧業普查處」成立典禮，由副縣長顏新章主持，期盼透過完整且精準的數據蒐集，掌握產業脈動、回應農漁民需求，為花蓮下一階段農業升級與永續發展奠定穩固基礎。

農林漁牧業普查係根據統計法規定，定期舉辦的基本國勢調查，自民國45年創辦以來，每5年舉辦一次，本次為第15次普查，不僅是為了解農地分布、人口特性及銷售收入，更配合中央農業部的施政方針，蒐集包括「青年回農經營模式轉型」、「智慧農業與AI設備投入」、「六級產業化」及「勞動力投入」等關鍵數據，能確保政府資源投入在真正需要之處，避免盲目補貼，實質增加農民收益。

花蓮縣為全國有機農業大縣，有機耕作面積居全國之冠，目前正積極推動將傳統農業升級為「AI 智慧化有機農業」。透過普查數據的檢視，將能更精準地規劃花蓮下一個五年的農業路徑，翻轉農業未來。

本次花蓮縣預計訪查2萬1千多戶，凡是在縣內經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動的業者均為普查對象。為因應現代生活型態，除傳統派員訪查外，也提供「上網填報」管道，鼓勵農友利用手機或電腦自行填報，省時方便還可以參加抽獎。民眾對普查的支持程度為普查成功的重要關鍵，副縣長顏新章於普查處成立典禮致詞表示，希望鄉親全力支持配合政府普查工作，提供詳實普查資訊，讓政府了解農民需求，制定正確之農業政策。

▲副縣長顏新章致詞時表示，透過完整且精準的數據蒐集掌握產業脈動，為下一階段農業升級奠定穩固基礎。

花蓮縣政府強調，普查期間普查人員會遵守「3不2會」的工作原則，3不是「不會洩漏個人資料、不會詢問普查表以外的資料、不會要求提供帳戶或存摺」，2會則是「會配戴普查員證、會遞送致受訪戶函」，請民眾安心配合接受訪查。

與會貴賓包括花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員林正福、豐濱鄉長邱福順、立法委員傅崐萁服務處主任邱惠敏、縣府各局處首長、農漁會代表、各鄉鎮市公所及多位民意代表到場觀禮。

