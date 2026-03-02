　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

規劃農業路徑！花蓮農林漁牧業普查處成立　今年訪查2萬1千多戶

▲▼花蓮縣政府於縣府大禮堂擧舉辦「花蓮縣農林漁牧業普查處」成立典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府於縣府大禮堂擧舉辦「花蓮縣農林漁牧業普查處」成立典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

114年農林漁牧業普查實地訪查工作將於今年4月10日至6月30日全面展開，為順利推動普查作業，花蓮縣政府2日於縣府大禮堂主持「花蓮縣農林漁牧業普查處」成立典禮，由副縣長顏新章主持，期盼透過完整且精準的數據蒐集，掌握產業脈動、回應農漁民需求，為花蓮下一階段農業升級與永續發展奠定穩固基礎。

農林漁牧業普查係根據統計法規定，定期舉辦的基本國勢調查，自民國45年創辦以來，每5年舉辦一次，本次為第15次普查，不僅是為了解農地分布、人口特性及銷售收入，更配合中央農業部的施政方針，蒐集包括「青年回農經營模式轉型」、「智慧農業與AI設備投入」、「六級產業化」及「勞動力投入」等關鍵數據，能確保政府資源投入在真正需要之處，避免盲目補貼，實質增加農民收益。

▲▼花蓮縣政府於縣府大禮堂擧舉辦「花蓮縣農林漁牧業普查處」成立典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣為全國有機農業大縣，有機耕作面積居全國之冠，目前正積極推動將傳統農業升級為「AI 智慧化有機農業」。透過普查數據的檢視，將能更精準地規劃花蓮下一個五年的農業路徑，翻轉農業未來。

本次花蓮縣預計訪查2萬1千多戶，凡是在縣內經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動的業者均為普查對象。為因應現代生活型態，除傳統派員訪查外，也提供「上網填報」管道，鼓勵農友利用手機或電腦自行填報，省時方便還可以參加抽獎。民眾對普查的支持程度為普查成功的重要關鍵，副縣長顏新章於普查處成立典禮致詞表示，希望鄉親全力支持配合政府普查工作，提供詳實普查資訊，讓政府了解農民需求，制定正確之農業政策。

▲▼花蓮縣政府於縣府大禮堂擧舉辦「花蓮縣農林漁牧業普查處」成立典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

副縣長顏新章致詞時表示，透過完整且精準的數據蒐集掌握產業脈動，為下一階段農業升級奠定穩固基礎。

花蓮縣政府強調，普查期間普查人員會遵守「3不2會」的工作原則，3不是「不會洩漏個人資料、不會詢問普查表以外的資料、不會要求提供帳戶或存摺」，2會則是「會配戴普查員證、會遞送致受訪戶函」，請民眾安心配合接受訪查。

與會貴賓包括花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員林正福、豐濱鄉長邱福順、立法委員傅崐萁服務處主任邱惠敏、縣府各局處首長、農漁會代表、各鄉鎮市公所及多位民意代表到場觀禮。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
接班人全被炸死！川普洩「伊朗暗殺計畫」：我們搶先一步
2000億遺產全交郭碧婷！　向華強曝「2兒子反應」
美以狂炸！醫護急抱新生兒　伊朗官員：兩伊戰爭都沒這麼慘
球迷炸鍋後放寬了！ 　WBC限制大改
美高度戒備！　2組織恐在美發動攻擊
快訊／國光女神LALA認了「遭對方背叛踐踏」
伊朗「不會與美國談判」！　哈米尼心腹嗆：川普為以色列犧牲美軍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

規劃農業路徑！花蓮農林漁牧業普查處成立　今年訪查2萬1千多戶

36年守護，換兒子來扛　嘉縣6連霸議員姜梅紅交棒兒子姜鈞翔

屏東楓港溪風電案再掀爭議　自救會北上陳情抗議批「假民意」

元宵「紅月伴花燈」　2026屏東追星季3/3五地連線直播

稻熱病來襲！錯過時機難挽救　富里鄉加碼補助1、2期稻作防治

國小藝才班3/9起報名　美術6校、舞蹈2校開放招生

台南鹽水蜂炮3/2、3登場　黃偉哲邀犁炮迎元宵

古都馬開跑她們「車」也失蹤　南二警電眼神救援10分鐘尋回

丈夫病逝又罹乳癌　枋寮警號召募款幫原鄉婦度難關

黃健榮第3度掌舵　恆春基督教醫院70年偏鄉醫療使命再啟航

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

規劃農業路徑！花蓮農林漁牧業普查處成立　今年訪查2萬1千多戶

36年守護，換兒子來扛　嘉縣6連霸議員姜梅紅交棒兒子姜鈞翔

屏東楓港溪風電案再掀爭議　自救會北上陳情抗議批「假民意」

元宵「紅月伴花燈」　2026屏東追星季3/3五地連線直播

稻熱病來襲！錯過時機難挽救　富里鄉加碼補助1、2期稻作防治

國小藝才班3/9起報名　美術6校、舞蹈2校開放招生

台南鹽水蜂炮3/2、3登場　黃偉哲邀犁炮迎元宵

古都馬開跑她們「車」也失蹤　南二警電眼神救援10分鐘尋回

丈夫病逝又罹乳癌　枋寮警號召募款幫原鄉婦度難關

黃健榮第3度掌舵　恆春基督教醫院70年偏鄉醫療使命再啟航

中東戰爭影響擴及2059名旅客　45團仍滯留國外

經典賽C組宣傳照曝光　張育成、費仔領銜中華隊4人

桃園2車碰撞失控...路邊17汽機車被橫掃！現場慘照曝光

金倒永5局追平轟！　WBC熱身賽阪神3比3與韓國握手言和

哈米尼接班人全被炸死！川普洩「伊朗暗殺計畫」：我們搶先一步

王齊麟IG搭訕陳詩媛！相戀內幕全公開　「輸球脆弱成轉捩」真誠告白超催淚

台灣之光！林芯儀首戰國際健美賽　超狂成績曝光

中東戰火多國撤離！日派專車撤往約旦　泰國包機撤僑

杜拜遇戰火！台女被迫滯留「1餐噴8千」　見旅平險不賠崩潰

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因：一點都不爽

【以伊開戰航班大亂】班機飛一半遇杜哈機場關閉　緊急折返！旅客超無奈

地方熱門新聞

桃園整合全市40分館　學生公共服務預約申請

迎古董接財神　蘇俊賓手繪花燈助攻龍潭燈會

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

埔里生態農場錫葉藤紫花季　藝術家開展

走失童哭累枕陌生大腿　暖心嬤撐傘守護

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北新春就博會3／3登場　釋出1500職缺搶人才

國小藝才班3/9起報名美術6校、舞蹈2校開放招生

雙鴨躍馬迎元宵！黃偉哲現身花園夜市限量鴨鴨小提燈秒殺

姐妹沙灘會館滿房迎國際客　墾丁高端旅宿新亮點

古都馬開跑她們「車」也失蹤南警電眼神救援10分鐘尋回

丈夫病逝又罹癌　枋寮警號召募款幫原鄉婦度難關

土城三元宮慶元宵　侯友宜參香發福袋

更多熱門

相關新聞

利用228連假轉場收心　醫曝比喝咖啡更提神

利用228連假轉場收心　醫曝比喝咖啡更提神

長達9天的春節連假結束，許多上班族、學生仍感到「收心不完全」，面對工作、學業力不從心。而緊接著到來的228三天連假，不少人計畫再度「躺平」度過，門諾醫院臨床心理師提醒，這三天並非放縱的終點，而是大腦系統重啟的「黃金修復期」。藉由身心的調整，讓228連假成為擺脫開工腦霧、重拾專注力的緩衝期。

桃園草莓生產場域35處　張善政走春採草莓

桃園草莓生產場域35處　張善政走春採草莓

花蓮池南部落聚會所動土　壽豐規劃7座完工4座

花蓮池南部落聚會所動土　壽豐規劃7座完工4座

高雄市警局換帥陳其邁再拚治安新高點

高雄市警局換帥陳其邁再拚治安新高點

一部落一聚會所+1　花蓮已規劃39座聚會所

一部落一聚會所+1　花蓮已規劃39座聚會所

關鍵字：

精準規劃農業路徑農林漁牧業普查處農業升級基礎

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

快訊／8級強風要來了　全台下3天

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

反轉！伊朗前總統內賈德「還活著」

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面