中東戰火衝擊油價！卓榮泰召開會議　下令鄭麗君因應物價預作準備

▲行政院長卓榮泰上午邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰2日上午取消公開行程，邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。卓榮泰在會中請經濟部啟動能源應變小組，協調能源供給來源；而對於可能的物價影響，也請行政院副院長鄭麗君召開穩定物價小組會議，預作因應準備。

行政院表示，會議中財政部及金管會報告，目前股匯市波動情形尚在預期及可控範圍之內；外交部指出、目前各駐館處人員皆已啟動緊急應變機制並與當地國人保持密切聯繫；經濟部能源署則表示，目前國際油、氣價格及供給，將隨戰事升溫而有波動風險，卓榮泰也請政務委員季連成就情勢觀察提出分析。

卓榮泰在聽取各部會報告後表示，對於不可預知的戰事，各部會仍需審慎應對，密切注意國際情勢發展；請金管會及財政部持續觀察股匯市動態；請外交部盡力維護各駐館處人員安全，並全力協助當地僑胞及國人，尤其目前尚有觀光、旅行團仍滯留當地，請外交部與交通部瞭解並協助食、宿問題以及離境移動的狀況。

此外，卓榮泰請經濟部啟動能源應變小組，協調能源供給來源；而對於可能的物價影響，也請行政院副院長鄭麗君召開穩定物價小組會議，預作因應準備。

行政院表示，今日與會人員包括行政院鄭麗君副院長、張惇涵秘書長、陳時中政務委員、葉俊顯政務委員、季連成政務委員、林明昕政務委員、馬永成政務委員、李慧芝發言人、阮昭雄副秘書長、財政部莊翠雲部長、金管會彭金隆主任委員、外交部吳志中次長、經濟部莊銘池主任秘書、能源署吳志偉代理署長。

