政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中東戰火衝擊油價！卓榮泰召開會議　下令鄭麗君因應物價預作準備

▲行政院長卓榮泰上午邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰上午邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰2日上午取消公開行程，邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。卓榮泰在會中請經濟部啟動能源應變小組，協調能源供給來源；而對於可能的物價影響，也請行政院副院長鄭麗君召開穩定物價小組會議，預作因應準備。

行政院表示，會議中財政部及金管會報告，目前股匯市波動情形尚在預期及可控範圍之內；外交部指出、目前各駐館處人員皆已啟動緊急應變機制並與當地國人保持密切聯繫；經濟部能源署則表示，目前國際油、氣價格及供給，將隨戰事升溫而有波動風險，卓榮泰也請政務委員季連成就情勢觀察提出分析。

卓榮泰在聽取各部會報告後表示，對於不可預知的戰事，各部會仍需審慎應對，密切注意國際情勢發展；請金管會及財政部持續觀察股匯市動態；請外交部盡力維護各駐館處人員安全，並全力協助當地僑胞及國人，尤其目前尚有觀光、旅行團仍滯留當地，請外交部與交通部瞭解並協助食、宿問題以及離境移動的狀況。

此外，卓榮泰請經濟部啟動能源應變小組，協調能源供給來源；而對於可能的物價影響，也請行政院副院長鄭麗君召開穩定物價小組會議，預作因應準備。

行政院表示，今日與會人員包括行政院鄭麗君副院長、張惇涵秘書長、陳時中政務委員、葉俊顯政務委員、季連成政務委員、林明昕政務委員、馬永成政務委員、李慧芝發言人、阮昭雄副秘書長、財政部莊翠雲部長、金管會彭金隆主任委員、外交部吳志中次長、經濟部莊銘池主任秘書、能源署吳志偉代理署長。

▼行政院長卓榮泰上午邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。（圖／行政院提供）

▲▼行政院長卓榮泰上午邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。（圖／行政院提供）

02/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／總統府宣布：趙怡翔、李問任國安會副秘　鄭俊昇任府副秘

快訊／總統府宣布：趙怡翔、李問任國安會副秘　鄭俊昇任府副秘

總統賴清德1日正式任命四位國安團隊新職，特聘原國安會副秘書長徐斯儉及副秘書長劉得金出任諮詢委員，台北市議員趙怡翔、總統府發言人李問則接任國安會副秘書長職務；另外，也任命民主進步黨中央黨部民調中心主任鄭俊昇出任總統府副秘書長。

因應中東情勢　賴清德下令團隊加強戒備

因應中東情勢　賴清德下令團隊加強戒備

電價凍漲　綠委指三贏：7月「新民意」將支持凍漲電價、預算撥補

電價凍漲　綠委指三贏：7月「新民意」將支持凍漲電價、預算撥補

端午節將至　鄭文燦召物價穩定小組密切監控防哄抬

端午節將至　鄭文燦召物價穩定小組密切監控防哄抬

關鍵原物料稅負減徵延長到年底　鄭文燦：宣示政府穩定物價決心

關鍵原物料稅負減徵延長到年底　鄭文燦：宣示政府穩定物價決心

標籤:中東戰事能源應變物價穩定股匯市場外交安全

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

