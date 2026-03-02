中油最貪執行長徐漢收賄案審理3年半　一審宣判延至3/23

▲中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案將在近日宣判。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油煉製事業部前執行長徐漢被控涉貪金額高達2710萬，檢、廉專案小組2022年1月發動搜索，在徐漢辦公室和住家查扣不明款項2710萬，檢方在同年5月偵結，將徐漢、黃姓退休經理、以及劉姓白手套等人起訴，而徐漢也被羈押1年半後才被准予以500萬元交保，全案橋頭地院審理了將近3年半，原本預定今年1月宣判，但由於全案涉案人數高達百人，撰寫判決書需要更多時間，因此法官裁定延後到本月23日一審宣判。

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉，指徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

專案小組跟監發現劉姓白手套取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，2022年1月26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2710萬，後來又在業者家中搜出180萬現金，全部的不明款項高達2890萬元，創下現場查扣現金的最高紀錄。

▲檢警在徐漢辦公室查扣2710萬不明款項。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢察官偵訊後，將徐漢和劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

在案情方面，專案人員懷疑其中的1710萬可能是其他標案的得標廠商送的，在農曆春節過後向中油公司調閱他經手核定的可疑標案，逐一清查過濾，結果發現一名退休黃姓經理、承辦人員和其他標案廠商等6人，疑與1700萬賄款有關，經傳喚到案後，黃否認，遭羈押禁見，其餘人交保或飭回，案情有擴大趨勢，檢警歷經4個多月的偵查，在2022年5月偵結，將徐漢、黃姓退休經理、劉姓白手套等人依法起訴。

全案經過3年半的審理，橋頭地院原定今年1月宣判，但由於全案涉案人數高達百人，撰寫判決書需要更多時間，因此法官裁定在本月23日一審宣判。