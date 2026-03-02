科技辦案找回珍貴回憶　潮州警助尋回手機失主驚呼「太神奇了」

▲潮州警方利用科技替許男找回手機。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

手機遺失如大海撈針，潮州警方結合科技定位與耐心搜尋，成功在荒地中尋回珍貴手機，讓失主感動直呼「太神奇了，傑克！」

潮州警分局光華派出所員警日前接獲許姓男子報案，指稱其三星折疊手機疑似在外出途中不慎遺落。由於定位範圍廣闊，周邊多為雜草叢生的空地與偏僻角落，搜尋難度極高。失主坦言，手機內存有多年家庭影像與親人通訊資料，一旦遺失將無法彌補，內心焦急萬分。

所長吳俊生得知情況後，立即協助啟動手機定位功能，並運用相關科技工具分析比對，同時細心安撫失主情緒。警方設身處地理解民眾焦慮心情，在搜尋過程中不輕言放棄，持續縮小範圍、反覆勘查。

最終，員警在一處人煙罕至的偏僻空地土堆中發現埋藏其間的手機，成功尋回。當手機交還失主手中時，許先生情緒激動，當場驚呼：「太神奇了，傑克！」並對警方專業與耐心表達由衷感謝。他表示，從報案到尋回過程中，深刻感受到警方不僅運用科技，更以溫度服務民眾，令人感動。

分局長黃世德表示，為民服務不僅是警察職責，更是一份責任與情感連結。透過科技輔助，結合同理心與耐心，即使看似困難的任務也能找到希望。警方也提醒民眾，重要資料應定期備份，以降低遺失風險，共同守護珍貴記憶與財產安全。