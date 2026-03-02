　
「必勝宮帽」3/5東京巨蛋外免費送！順澤宮過爐加持挺中華隊

▲▼必勝客應援中華隊。（圖／業者提供）

▲必勝客打造「必勝宮帽」且經過彰化埔鹽順澤宮過爐火加持應援中華隊。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客特製800頂 「必勝宮帽」，並過彰化埔鹽順澤宮爐火，3月5日中華隊賽前將在東京巨蛋場外免費送給台灣球迷。另外，bb.q CHICKEN即日起至31日則推出強棒出擊超值優惠券。

「必勝宮帽」經過彰化埔鹽順澤宮的爐火加持，3月5日由啦啦隊巫苡萱、李若潼於東京巨蛋外免費發送，限量800頂，每人限領1頂。

▲▼必勝客應援中華隊。（圖／業者提供）

▲同步推出一系列應援優惠。

必勝客3月3日至17日祭出多款應援優惠套餐：

●指定套餐免費送可樂
1. 外帶買大送大／外送買大送小再送1瓶1.25L可樂，再送「必勝加油棒」
2. 3個大比薩再送1瓶1.25L可樂888元起

●丸勝日韓套餐666元：1個大比薩+2款副食+飲料，加碼送「必勝宮帽」1頂，送完為止
1. 大比薩口味5選1：丸勝日式章魚燒、韓風醬烤雪花牛、韓式泡菜豬五花、炙燒明太子嫩雞、日式照燒雞
2. 第一款副食6選1：黃金雞柳條8條、德國芝心腸6個、黃金雞軟骨、黃金和風鱈魚塊10塊、厚燒醬烤2腿2排、BBQ烤雞4翅4腿
3. 第二款副食4選1：薯金幣大份、酥炸嫩雞球、酥炸杏鮑菇、巧克力QQ球5顆
4. 1.25L飲料3選1：可樂、七喜、原萃

●指定日韓風味比薩半價（PK APP限定）
1. 丸勝日式章魚燒大比薩單點半價420元
2. 韓風醬烤雪花牛大比薩單點半價395元

●必勝紅不讓大套餐1010元起：2個大比薩+2款副食+1瓶飲料
1. 2個大比薩全口味任選，超過620元須加價
2. 副食6選2：厚燒醬烤2腿2排、 BBQ烤雞4翅4腿、德國芝心腸6個、黃金和風鱈魚塊10塊、黃金雞柳條8條、黃金雞軟骨
3. 1.25L飲料3選1：可樂、七喜、原萃

●一公尺派對盒好運醬淋1688元：3個方形比薩+8款副食+4款沾醬與佐料
1. 3款方形帕瑪森鬆厚比薩任選口味
2. 8款副食：BBQ 烤雞、德國芝心腸、黃金雞柳條、黃金和風鱈魚塊、黃金雞軟骨、薯金幣、酥炸杏鮑菇、巧克力 QQ 球
3. 4款沾醬與佐料：明太子醬、義式白醬、切達起司醬、酥香脆粒

●個人比薩買2送1特價230元起
1. 個人比薩口味12選2：義式手工薄比薩-五重起司蒜香雞、義式手工薄比薩-韓式雙醬雪花牛、義式手工薄比薩-松露白醬海鮮、千島海鮮、丸勝章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、鐵板雙牛、超級總匯、超級夏威夷、炙燒明太子嫩雞、彩蔬鮮菇
2. 再送一款口味5選1：彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷、四小福、日式照燒雞

●平日外帶大比薩199元：優惠碼94199

●平日外帶大比薩299元：優惠碼94299

●周末外帶單點大比薩半價：優惠碼94555

●巧克力QQ球5顆：3月3日至9日買1送1、3月10至17日第2份半價

▲▼bb.q CHICKEN推棒球應援優惠。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN推棒球應援優惠。（圖／業者提供）

韓式炸雞「bb.q CHICKEN」即日起至31日也推出「挺台灣！強棒出擊超值優惠」，「棒球打氣餐」內含去骨炸雞6塊、調味雞翅（2隻3節翅）與汽水1罐，加碼送「甜心QQ球」1份，特價299元。

還有「+1元多1件」、「買就送」與「超值加點」等優惠，其中平日（一至五）限定「去骨炸雞雙拼餐」享加1元多1份，現省586元，假日（六日）則推第2件半價；另外像是可樂、甜心QQ球、炸地瓜薯條等也同享+1元多1件。

此外也集結多款套餐組合，包括199元個人餐、328元升級版套餐，到3人共享的同樂餐969元都有。凡至 bb.q CHICKEN 店鋪內用或外帶出示優惠券圖示即可享優惠，使用次數不限。

▲▼bb.q CHICKEN推棒球應援優惠。（圖／業者提供）

▲優惠券不限使用次數。※點圖放大

02/28 全台詐欺最新數據

324 0 7960 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

壽司郎與遊戲《明日方舟：終末地》推出期間限定聯名活動，即日至3月20日於全台店鋪登場，除了聯名餐點隨機贈Q版立繪插卡外，還有3波的滿額贈活動，限量周邊輪番登場，還打造出5家主題店，融入角色視覺與遊戲元素。

美食情報美食雲必勝客bb.q CHICKEN中華隊WBC應援順澤宮

