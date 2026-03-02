81歲媽遇「假補助」遭騙200萬　兒苦勸不聽被帶往警所斷金流

▲楊婦遭詐團「假申請補助，真詐財」，被騙200多萬元，家人帶往警所求助。（圖／八德警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市81歲楊姓婦人誤信詐團，只要繳納小額稅金就可申請政府補助千萬元，深信不疑的楊婦在家人阻擋下仍堅持交付詐團多次共計200多萬元，兒子苦勸不下不得已求助警方，將楊婦帶往派出所，在員警勸導楊母過程中，楊母仍不願相信自己受騙，警方指導家人管制楊母金錢，並斷絕詐團聯繫方式，後續將追查金錢流向溯源偵辦。

八德分局廣興派出所警員黃顗宸日前接獲報案，轄區內一名楊姓男子稱母親誤信網路廣告，疑似遭詐騙集團以可代為申請政府補助為由，多次騙取母親的養老金，請警方協助勸導母親。楊男稱母親在使用手機瀏覽廣告時，看到一則廣告宣稱可協助申請政府補助金，因為母親長期遭受腰痠背痛所苦，詐團告訴楊母，只要繳費小額稅金，藉由詐團協助向政府申請補助，即可領回千萬元的補助金。

楊婦聽信詐團話術，急於取得補助金，每次以5萬-50萬元的金錢，藉由物流收包裹方式，將現金多次送給詐團，前後已交付200多萬元，楊男發現母親多次請家人領錢給她使用，卻不願意說出用錢原因，再多次詢問下，母親才說出詳細經過，這次母親還要再交付50萬元給詐團，楊男苦勸無效，將母親帶至派出所請警方幫忙勸說，在員警勸導楊母過程中，楊母仍不願相信自己受騙，警方依程序受理報案，指導家人管制楊母金錢，並斷絕詐團聯繫方式，後續將追查金錢流向，向上溯源偵辦。