36年守護，換兒子來扛　嘉縣6連霸議員姜梅紅交棒兒子姜鈞翔

▲ 六連霸議員姜梅紅76歲宣布退休，未來將交棒兒子姜鈞翔(圖左)參選，延續地方服務 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣議會政壇傳出重大世代交替訊息！六連霸資深議員姜梅紅今（2）日稍早在臉書宣布將正式退休，並以「服務接棒．傳承用心」為號召，交棒由服務處主任、其子姜鈞翔參選第21屆嘉義縣第四選區（東石、朴子、六腳）議員，象徵基層服務與地方建設進入全新接力賽。

姜梅紅議員自民國79年、38歲時投身政壇，當選第12屆嘉義縣議員，問政歷程橫跨三十餘載，累計擔任六屆議員。她不僅是議事廳內的資深戰將，更身兼梅嶺美術文教基金會顧問、嘉義縣警察局朴子義交分隊顧問等多項要職，對地方事務貢獻卓著。

現年76歲的姜梅紅感性表示，體力雖不比當年，但對鄉親的牽掛不曾減少。她強調：「退休並非退出，而是轉化為後盾，將多年累積的經驗與人脈，全力支持下一代承擔責任。」她認為，地方治理需要穩定中求創新，由熟悉基層、專業熱忱的年輕人接棒，是她對選民最負責任的交代。

接棒參選的姜鈞翔，擁有嶺東科技大學視覺傳達設計研究所碩士學位，長期擔任服務處主任，對基層陳情、工程會勘與議會議事規則極為熟稔。除了政壇實務，他更積極深耕地方組織，現任嘉義縣共好生活協會理事長、東石商圈觀光發展協會秘書長等職，具備紮實的社區營造與產業發展經驗。

姜鈞翔表示，在母親身邊學習多年，深刻體會到「選民的小事就是我們的大事」。未來他將在既有的堅實服務基礎上，融入新世代的思維，重點關注地方產業轉型、民生設施優化及社區永續發展。他強調：「接棒是壓力的開始，更是使命的延續，我會用設計人的細膩與基層主任的韌性，守護鄉親的每一份託付。」

此次交棒不僅代表姜家兩代對公共事務的投入，更預告嘉義縣第四選區將注入一股既有傳統根基、又具創新願景的新力量。