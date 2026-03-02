烘爐地祖孫3貼自撞金孫不治　爸媽下山目睹悲劇！爺爺涉過失致死

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區烘爐地昨（1日）下午發生死亡車禍，68楊姓爺爺騎乘機車「3貼」載著65歲奶奶與3歲孫子參拜完下山時，疑因操控不當撞上電線桿。強大撞擊力導致年僅3歲的男童當場失去呼吸心跳，隨後男童父母下山驚見這場意外，忍著悲痛協助送醫，男童經搶救後仍宣告不治。原本全家團圓的祈福之旅，竟演變成憾事，楊姓爺爺將依過失致死罪移送偵辦，3貼部分依道交法第31條開罰。

▼救護車到場時爺孫3人倒地，民眾在旁協助 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，68歲的楊姓男子與65歲的妻子王女，昨天下午與兒子、媳婦相約前往中和烘爐地南山福德宮參拜。一行5人分乘2輛機車上山，回程時，爺爺騎車搭載奶奶，並讓3歲的孫子站在腳踏板處先行下山。

下午4時許，當機車行經興南路二段往山下行駛時，車輛因不明原因突然失控，正面撞擊路旁電線桿。後方下山的男童父母隨後趕抵現場，目睹愛子與雙親倒地受傷的慘狀，忍著悲痛協助就醫。

事故造成3歲男童當場失去生命跡象，緊急送往雙和醫院後仍宣告死亡。楊姓爺爺胸腔及右腿骨折，送往新店慈濟醫院救治。王姓奶奶則全身多處擦挫傷，送醫後暫無大礙，楊男經酒測為0.00mg/L。初步研判疑為下山陡降路段操作不當，導致機車失控肇禍，3貼超載依道路交通管理處罰條例第31 條，最高開罰600元，訊後依過失致死罪移送偵辦，警方為釐清死因，今（2日）下午2時，將在雙和醫院進行刑事相驗。

▼楊男騎機車待著老婆與孫子，3貼到烘爐地拜拜，返程途中卻自撞電線桿。（圖／記者陸運陞攝）