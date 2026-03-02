　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

是手機也是機器人！華為榮耀打造未來裝置　彈出鏡頭化身AI之眼

▲▼華為榮耀機器人手機藍圖曝光。（圖／YT@HonorOfficial）

▲華為榮耀機器人手機藍圖曝光。（圖／YT@HonorOfficial）

記者吳立言／綜合報導

在西班牙巴塞隆納登場的 MWC 2026 展前發表會上，華為榮耀正式公開全新概念裝置「Robot Phone」，主打結合具身智能與旗艦影像能力，提出「機器人手機」新形態。官方表示，這款產品將 AI 從軟體助理推進至可互動的實體終端，象徵 AI 手機邁入新階段。

打破黑色方塊設計　翻轉鏡頭成核心亮點

根據發表會資訊，Robot Phone 將配備大型電動翻轉鏡頭模組，翻轉後可旋轉移動，成為整體設計核心。榮耀指出，此舉意在突破傳統智慧手機「黑色方塊」刻板印象，讓裝置具備動態感與互動性。

該機搭載業界最小 4DoF 雲台系統，內建微型馬達，體積較主流方案縮小約 70%，可在有限空間內實現多軸運動控制。同時結合 3 軸雲台防手震與 2 億畫素感光元件，強調在動態場景下仍可維持高穩定度畫面輸出。

與 ARRI 合作　強化專業級影像能力

榮耀此次也宣布與德國影像設備品牌 ARRI 展開合作，導入專業級影像技術。官方表示，Robot Phone 支援 AI 物件追蹤、AI 影片剪輯與智慧拍攝功能，並可透過即時感知與動態補償機制提升錄影品質。

榮耀強調，這不僅是硬體升級，更是 AI 與影像融合的成果，希望在高階影像市場建立差異化定位。

實體化 AI 互動　手機成為智慧夥伴

榮耀表示，Robot Phone 是其「阿爾法戰略」落地後的首個新物種產品，融合實體化 AI 互動與旗艦影像兩大核心能力。所謂實體化 AI 互動，指 AI 不再只是語音回應，而是透過實際動作與使用者互動。

官方展示功能包括全場景 AI 視訊通話、情緒化肢體語言表達，以及可隨音樂律動等互動形式。榮耀 CEO 李健指出，這款產品將賦予手機「大腦與手腳」，讓終端同時具備 IQ 與 EQ。

預計下半年上市　市場反應待觀察

榮耀透露，Robot Phone 預計將於今年下半年推出，但尚未公布完整處理器平台、記憶體配置與售價資訊。外界分析，此類產品在創新與話題性方面具高度吸引力，但實際市場接受度仍有待觀察。

隨著 AI 手機競賽升溫，各品牌積極尋找硬體與生成式 AI 的整合模式。榮耀此次提出的機器人手機概念，是否能成為主流產品形態，仍將取決於實際體驗與應用場景。

是手機也是機器人！華為榮耀打造未來裝置　彈出鏡頭化身AI之眼

首次不給輝達！　DeepSeek最新模型優先開放華為優化

中國AI新創巨頭DeepSeek（深度求索）去年以低成本模型震撼全球市場，如今傳出在新一代旗艦模型V4發布前，未依慣例向美國晶片大廠提供預覽版本進行效能優化，而是優先開放給中國本土供應商，包括華為（Huawei Technologies），引發關注。

MWC 2026前瞻

華為2026首發反腐公告 原終端BG多媒體技術部部長收「巨額好處」

劉強東返家鄉大放送 上千支AI手機排成一座牆...村民騎三輪車拉

歐盟擬強制淘汰「高風險供應商」 華為：嚴重違背公平及非歧視原則

