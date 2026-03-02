　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鏡頭自己動！全球首款「機器人手機」　CNN 記者直呼：也想買

記者任以芳／綜合報導

全球行動通訊領域的年度盛事「2026世界移動通信大會」（MWC2026）於西班牙巴塞隆納盛大開幕。大陸手機榮耀（Honor）在展會首日投下震撼彈，推出全球首款可量產的機器人手機「Robot Phone」。該產品以具身智能與機械結構深度融合，重構了智慧型手機的形態與交互邏輯，成為本屆MWC最具話題性的焦點。

綜合陸媒報導，榮耀Robot Phone徹底打破了傳統直板手機的局限，機身搭載行業首創的微型輕量化電機與四自由度雲台系統。機械臂雲台僅需0.8秒即可完成彈出，並支援自動跟拍、智慧運鏡與物理級防抖功能。

讓現場驚現功能還有影像系統大升級，配置三軸機械防抖雲台與2億像素傳感器，結合榮耀端側大模型，實現了從「被動觸控」到「主動感知、主動服務」的跨世代升級。

▲▼ 榮耀全球首款機器人手機亮相MWC2026 。（圖／翻攝九派新聞 ）

▲CNN記者體驗後感受十分驚艷 。（圖／翻攝  九派新聞）

這款結合「AI大腦+機器人行動力+極致影像」三位一體的創新產品，在巴塞隆納現場引發外媒瘋狂圍觀拍攝。根據陸媒《九派新聞》現場採訪影片顯示，美國CNN記者體驗後表示，「這款機器人手機史無前例，對我工作有極大幫助，非常想買！」

據了解，Robot Phone早在年初的CES 2026期間便已橫掃多個年度獎項，被視為開創「手機機器人」全新品類的關鍵。Robot Phone的橫空出世，映照出榮耀近年來深耕海外市場的強大實力。

數據顯示，2025年榮耀手機全球出貨量首次突破7100萬台，年增長9%；其中海外市場銷量實現47%的爆發式增長，占比歷史性地首次超過50%，顯示榮耀在歐洲、拉美、中東非等地區已建立顯著的品牌影響力。

官方證實，Robot Phone目前已進入量產驗證階段，計畫於2026年8月正式上市，首批備貨量為50萬台，並將同步開放SDK以拓展生態應用。隨著這款全球首創機器人手機的量產，榮耀正引領智慧型手機產業邁向具身智能的新紀元。

▲▼ 榮耀全球首款機器人手機亮相MWC2026 。（圖／翻攝 ）

▲ 榮耀全球首款機器人手機亮相MWC2026 。（圖／翻攝 榮耀 ）

02/28 全台詐欺最新數據

324 0 7960 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2000億遺產全交郭碧婷！　向華強曝「2兒子反應」
美以狂炸！醫護急抱新生兒　伊朗官員：兩伊戰爭都沒這麼慘
球迷炸鍋後放寬了！ 　WBC限制大改
美高度戒備！　2組織恐在美發動攻擊
快訊／國光女神LALA認了「遭對方背叛踐踏」
伊朗「不會與美國談判」！　哈米尼心腹嗆：川普為以色列犧牲美軍
伊朗領袖遭擊斃「人民卻狂歡」　一次看懂殘酷始末

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處辦理的品牌活動「東海岸大地藝術節-月光‧海音樂會」，再次以卓越的活動品質及對地方永續發展的貢獻，榮獲「台灣活動卓越獎」銀質獎。

榮耀機器人手機

