鏡頭自己動！全球首款「機器人手機」　CNN 記者直呼：也想買

記者任以芳／綜合報導

全球行動通訊領域的年度盛事「2026世界移動通信大會」（MWC2026）於西班牙巴塞隆納盛大開幕。大陸手機榮耀（Honor）在展會首日投下震撼彈，推出全球首款可量產的機器人手機「Robot Phone」。該產品以具身智能與機械結構深度融合，重構了智慧型手機的形態與交互邏輯，成為本屆MWC最具話題性的焦點。

綜合陸媒報導，榮耀Robot Phone徹底打破了傳統直板手機的局限，機身搭載行業首創的微型輕量化電機與四自由度雲台系統。機械臂雲台僅需0.8秒即可完成彈出，並支援自動跟拍、智慧運鏡與物理級防抖功能。

讓現場驚現功能還有影像系統大升級，配置三軸機械防抖雲台與2億像素傳感器，結合榮耀端側大模型，實現了從「被動觸控」到「主動感知、主動服務」的跨世代升級。

▲CNN記者體驗後感受十分驚艷 。（圖／翻攝 九派新聞）

這款結合「AI大腦+機器人行動力+極致影像」三位一體的創新產品，在巴塞隆納現場引發外媒瘋狂圍觀拍攝。根據陸媒《九派新聞》現場採訪影片顯示，美國CNN記者體驗後表示，「這款機器人手機史無前例，對我工作有極大幫助，非常想買！」

據了解，Robot Phone早在年初的CES 2026期間便已橫掃多個年度獎項，被視為開創「手機機器人」全新品類的關鍵。Robot Phone的橫空出世，映照出榮耀近年來深耕海外市場的強大實力。

數據顯示，2025年榮耀手機全球出貨量首次突破7100萬台，年增長9%；其中海外市場銷量實現47%的爆發式增長，占比歷史性地首次超過50%，顯示榮耀在歐洲、拉美、中東非等地區已建立顯著的品牌影響力。

官方證實，Robot Phone目前已進入量產驗證階段，計畫於2026年8月正式上市，首批備貨量為50萬台，並將同步開放SDK以拓展生態應用。隨著這款全球首創機器人手機的量產，榮耀正引領智慧型手機產業邁向具身智能的新紀元。

▲ 榮耀全球首款機器人手機亮相MWC2026 。（圖／翻攝 榮耀 ）