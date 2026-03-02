　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「不得不」變「有機會」！社群瘋傳心態轉換法：一個詞讓厭世苦差事變生活小確幸

▲▼心態,轉換,勉強,機會,聚會,社群。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲心理師指出，將「不得不做」改口為「有機會做」，能有效減輕心理負擔並找回行動力。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

「唉，等一下還要去健身房。」這句話聽起來是否似曾相識？多數人或許沒發現，當我們說出「得去」做某件事時，無形中已將其視為一項苦差事。無論是「得去」見朋友，或是「得去」煮晚餐，這種厭世感往往會讓原本中性、甚至是有趣的活動，瞬間變成沈重的負擔。國外網站《Bustle》分享，近期在TikTok上，許多創作者如@unleashedwithsheridan、@leximinifit紛紛推廣「把『不得不』換成『有機會』」的概念；這不僅是字句上的微調，更是一種強大的心理轉向。專業心理諮商師Hillary Pilotto指出，這種說法的改變能讓大腦重新定位，將壓力轉化為動力，幫助我們在日常瑣事中找回生活的自主權。

「不得不」vs.「有機會」：語言的力量

根據Better Balance Therapy創辦人、執業創傷治療師希拉里·皮洛托（Hillary Pilotto）的觀察，許多人低估了思考模式與自我對話的力量，她告訴《Bustle》：「我們的大腦在後台是不斷運作的，在日常活動中會持續產生內在評論。」

這就是為什麼當你隨口說出「我得去散步」或「我得去辦個雜事」時，可能沒意識到這對心理造成的損耗。當你把任務框架成「不得不做」的事情時，它會變得令人喘不過氣，甚至讓你產生逃避心理，最後為了躲避這種精神疲勞，你可能會選擇取消與朋友的聚會，或是乾脆不去散步。

相反地，如果你試著改口說：「我有機會去散步」或「我有時間跟好友敘敘舊」，這會讓大腦暫停一秒並重新校準。瞬間，你會發現自己其實挺享受這個過程，或至少不再那麼排斥；動力與能量也會隨之回流，讓你更有意願去執行。

▲▼心態,轉換,勉強,機會,聚會,社群。（圖／取自免費圖庫pexels）

擺脫自我批判與抵觸情緒

皮洛托指出，改說「有機會」也能幫助我們避開沒達成目標時的自我批判，這種負面評判往往會導致未來產生更強烈的抵抗與逃避心理。

當你嘆著氣說「必須」做某事時，感覺就像失去了選擇權，這種心態會在腦中產生連鎖反應，讓你變得固執、感到心累，進而拒絕行動。皮洛托解釋：「這會在任務開始前就觸發憤恨或恐懼感。而『有機會』則象徵著一種機遇，代表你即將去做一件『並非每個人都能擁有』的事情。這種語言層面的微調，帶有實質的情緒重量。」

此時，你的大腦聽到的不再是負面、枯燥或沈重的負擔，而是一件令人興奮或特別的事。你找回了自主權，並提醒自己：你才是生活的主導者。

▲▼心態,轉換,勉強,機會,聚會,社群。（圖／取自免費圖庫pexels）

實際演練：尋找生活中的微光

下次當你看著待辦清單感到壓力爆表時，試著說：「我有機會完成這些事。」如果這份感謝是真心的，效果會更顯著。皮洛托提醒：「大腦對於空洞的口號反應並不好，但如果你能從中找到一絲絲的感激或喜悅，就能改變你對任務的看法。」

對於那些難以轉化為正面情緒的瑣事，試著尋找其中的「一線生機」。要興高采烈地說「耶！我有機會去看牙醫」或「哇！我有機會去換輪胎」可能有點牽強，但你可以試著轉向：感謝自己有一位信任的醫生，或感謝自己有一段空檔能處理車子的問題，這麼一想，事情就沒那麼糟了。

▲▼心態,轉換,勉強,機會,聚會,社群。（圖／取自免費圖庫pexels）

這個心理小技巧在建立新習慣時也特別管用。皮洛托表示：「這有助於降低養成初期常見的內在阻力。將其視為一份禮物，而非義務，能幫助你在習慣變得自動化之前，更有毅力地維持下去。」你有機會去散步、有機會去上一堂有趣的燃脂舞課程、有機會早點上床睡覺。

不過，皮洛托也提醒，當你處於真正的「身心俱疲（Burnout）」狀態時，請不要強迫使用這個技巧。「如果一個人正承受著長期的慢性壓力，強迫在這種情況下練習感恩，反而會忽略真實的痛苦。」那些湧現的負面情緒可能是身體發出的訊號，提醒你在徹底崩潰前需要被關注，在那樣的時刻，你「有機會」好好休息，而這完全沒問題。

