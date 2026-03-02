　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

同時遭國台辦列台獨頑固份子、打手幫凶　沈伯洋笑：根本二刀流

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國對台祭出「懲戒台獨22條」後，國台辦官網公布的「台獨頑固份子」名單至今已列入14人，國台辦今年增列官網「台獨打手幫凶」名單，包括內政部長劉世芳、綠委沈伯洋、綠委吳思瑤等12人，其中劉世芳、沈伯洋、聯電創辦人曹興誠3人「重複上榜」。對此，沈伯洋笑說，同時是主謀和幫兇，看來國台辦不知道做什麼，只好更新官網，「根本台獨二刀流，國台辦想蹭棒球吧」。

對此，沈伯洋表示，國台辦官網更新把他同時列為台獨頑固份子以及台獨打手幫凶，同時成立主謀和幫凶，「根本台獨二刀流，國台辦想蹭棒球吧」。

沈伯洋認為，中國法律的認定和程度實在有待商榷，因為把他列為台獨頑固份子後，又列成所謂的幫凶打手，「表示我是主謀，又是執行者，又是幫助犯，這其實說真的非常的奇怪」，看起來國台辦可能不太知道要做什麼，只好做這樣的官網更新，無論如何，聽起來像是台獨二刀流，自己還是欣然接受。

不過，沈伯洋也提醒，應多注意中國跨境鎮壓，不斷對國人威嚇，不只針對國會議員，也針對劉世芳外甥做相關法律的威嚇。依照中國詭異的法學認定標準，只要以前有支持特定人物，又在中國工作，就會被認為是「台獨金主」，按此邏輯幾乎一大堆台商都可能被叫做所謂的台獨金主，其目的就是威嚇、言論審查，希望所有在中國做生意的人都不能支持誰，這其實就是種跨境鎮壓。

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【寶寶說髒話？！】2個多月大嬰兒奶音突噴那3字XD

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

